Ngày 9/12, tại phiên chất vấn của HĐND TP Cần Thơ, đại biểu Võ Kim Chuyền đặt câu hỏi đối với ông Hà Vũ Sơn – Giám đốc Sở Công Thương TP về công tác đảm bảo an toàn điện trên địa bàn.

Đại biểu Chuyền cho biết, thông qua các phương tiện truyền thông, bà ghi nhận thời gian qua ngành Công Thương đã đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng điện an toàn cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy vậy, thực tế vẫn xuất hiện một số vụ mất an toàn điện, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. "Ngành có giải pháp trọng tâm gì để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn điện trong thời gian tới?”, bà Chuyền chất vấn.

Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Vũ Sơn trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND. Ảnh: H.B

Giám đốc Sở Công Thương Hà Vũ Sơn cho biết, đơn vị đã triển khai 4 nhóm nhiệm vụ: thẩm định, bảo đảm an toàn tại các công trình điện; tổ chức tập huấn sử dụng điện an toàn; tăng cường kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở thừa nhận vẫn còn xảy ra trường hợp mất an toàn, trong đó có vụ việc xảy ra tại xã Phong Điền (điện giật tại công viên khiến hai học sinh tử vong – PV).

“Đây là điều rất đáng tiếc. Ngành Công Thương cảm thấy đau lòng và xem đây là trách nhiệm của ngành cũng như của địa phương”, ông nói.

Theo Giám đốc Sở Công Thương, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP tăng cường chỉ đạo trong lĩnh vực này, đặc biệt là siết chặt trách nhiệm của cán bộ điện lực và chính quyền địa phương trong ứng phó các tình huống bất thường.

“Đây là bài học lớn để chúng ta rút kinh nghiệm. Công tác tuyên truyền phải đi vào chiều sâu”, ông Sơn nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm ngành sẽ phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên… để triển khai các mô hình tuyên truyền trực quan, sân khấu hóa, nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế tối đa những sự cố đáng tiếc.