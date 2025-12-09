Theo Bộ GD-ĐT, đến thời điểm hiện tại, lộ trình đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên mầm non, tiểu học và THCS đã hoàn thành giai đoạn 1 (2020–2025), góp phần tăng đáng kể tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trên cả nước. Tuy vậy, quá trình triển khai Nghị định 71/2020/NĐ-CP vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương thức đào tạo, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đối với giáo viên mầm non ngoài công lập tại các địa bàn có khu công nghiệp thuộc diện nâng chuẩn trình độ.

Do đó, Bộ GD-ĐT đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định 311/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 71/2020/NĐ-CP.

Bổ sung quy định giáo viên được chủ động đăng ký dự tuyển với cơ sở đào tạo công lập

Theo đó, Nghị định mới sửa đổi, bổ sung quy định về phương thức đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên.

Cụ thể, Nghị định 311 bổ sung quy định cho phép giáo viên chủ động đăng ký dự tuyển tại các cơ sở đào tạo công lập theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, trong trường hợp địa phương không đủ điều kiện mở lớp theo phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.

Nghị định cũng bổ sung quy định giáo viên tham gia đào tạo nâng chuẩn được thanh toán học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo nơi giáo viên theo học.

Nhóm giáo viên mầm non được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/người/tháng

Nghị định cũng bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ trong thời gian triển khai lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo. Theo đó, những giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn, đang làm việc theo hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được cấp phép hoạt động tại các địa bàn có khu công nghiệp; trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ là con công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ theo Điều 10 Nghị định 105/2020/NĐ-CP về phát triển giáo dục mầm non, với mức hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/người/tháng.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Những giáo viên thuộc đối tượng phải nâng chuẩn trình độ, đã được cấp bằng tốt nghiệp đạt chuẩn của cấp học đang giảng dạy từ ngày 1/7/2020 nhưng chưa được cơ quan, đơn vị chi trả học phí đào tạo, sẽ được truy lĩnh khoản học phí này.

Mức truy lĩnh được tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo tại thời điểm giáo viên theo học, không bao gồm chi phí thi lại hoặc học lại. Riêng giáo viên mầm non nâng chuẩn từ trung cấp lên đại học ngành Giáo dục mầm non, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định mức truy lĩnh, nhưng không thấp hơn mức học phí đào tạo từ trình độ trung cấp lên cao đẳng.