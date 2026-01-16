Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La vừa thông tin kết quả tiếp thu ý kiến về việc tổ chức bài thi thứ ba là bài thi tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, Sở GD-ĐT Sơn La cho biết, ngày 5/1 đã ban hành công văn về việc chuẩn bị triển khai xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Tại công văn này, Sở dự kiến lựa chọn bài thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là bài thi tổ hợp (gồm ba môn Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên và Lịch sử - Địa lý với các mảng kiến thức Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý).

Qua tổng hợp ý kiến của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh, các đơn vị liên quan và người dân trên địa bàn tỉnh, đa số ý kiến cho rằng việc tổ chức môn thi thứ ba theo hình thức bài thi tổ hợp là cần thiết, phù hợp với xu hướng đánh giá năng lực người học; góp phần nâng cao chất lượng dạy - học toàn diện, hạn chế học tủ, học lệch.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc triển khai ngay trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 là chưa phù hợp; cần có lộ trình hợp lý để các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh và học sinh có đủ thời gian làm quen, chuẩn bị.

Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT Sơn La xác định chưa tham mưu UBND tỉnh tổ chức bài thi tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, để tiếp tục rà soát, đánh giá tác động và lựa chọn thời điểm triển khai phù hợp.

Sơn La dừng phương án thi lớp 10 năm 2026 bằng tổ hợp 6 môn. Ảnh: Sở GD-ĐT Sơn La

Sở GD-ĐT tỉnh này cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục (đặc biệt là những đơn vị có cấp THCS) tiếp tục triển khai chương trình giáo dục, giảng dạy các môn học trong nhà trường bảo đảm đồng đều, hiệu quả, chất lượng, tránh dạy tủ và học tủ.

Chia sẻ thêm với VietNamNet chiều 16/1, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cho hay: “Nhận thấy dư luận chưa có sự đồng thuận cao nên chúng tôi quyết định chậm lại một chút, chưa triển khai bài thi tổ hợp ở năm học này”.

Ông Chiến cho hay, thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện một số giải pháp như khảo sát học sinh thông qua các đề chung ở nhiều khối lớp, bắt đầu từ bậc tiểu học, để từng bước làm quen với hình thức đánh giá mới.

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cho hay, hiện, Sở chưa có dự kiến thay thế bài thi tổ hợp bằng môn thi cụ thể nào. “Không phải là bài thi tổ hợp nhưng cũng có thể chọn bài thi thứ ba là môn Khoa học Tự nhiên hoặc Lịch sử - Địa lý”, ông Chiến nói.

Theo kế hoạch, đầu tháng 3/2026, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch tuyển sinh. Ông Chiến cho hay, dự kiến trước đó, Sở GD-ĐT sẽ dự thảo về môn thi thứ ba theo đúng quy trình.

Hiện, một số tỉnh đã “chốt” môn thi thứ ba ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 như: Nghệ An, Đà Nẵng, Huế, Tuyên Quang, TPHCM, Quảng Trị, Thanh Hóa.