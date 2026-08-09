Theo quyết định, ông Vũ Đình Hưng bị Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tạm đình chỉ công tác kể từ ngày 10/8, thời hạn không quá 30 ngày làm việc.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Việc tạm đình chỉ được thực hiện theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký quyết định phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD-ĐT.

Ông Đỗ Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ này kể từ ngày 10/8.

Trước đó, ông Đỗ Anh Tuấn ký thay Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với 328 thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang.

Kỳ thi lại được tổ chức ngày 14-15/8, sau khi Bộ GD-ĐT hủy kết quả thi của các thí sinh tại điểm thi này. Kết quả thi lại tốt nghiệp dự kiến được công bố ngày 19/8.

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Vũ Đình Hưng là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh, còn bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo.