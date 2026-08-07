UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 6/8/2026, tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh từng dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang.

Kế hoạch yêu cầu lựa chọn, bố trí nhân sự làm thi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, bảo đảm tính độc lập và khách quan. Những người có người thân dự thi, đang bị xem xét trách nhiệm hoặc có liên quan trực tiếp đến sai phạm tại điểm thi trong kỳ thi chính thức không được tham gia kỳ thi lại.

Sở GD-ĐT được giao điều động nhân sự từ các cơ sở giáo dục không liên quan trực tiếp đến vụ việc tại điểm thi trước đó. Toàn bộ cán bộ tham gia phải được tập huấn quy chế, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Kỳ thi lại có 328 thí sinh, được bố trí tại 15 phòng thi ở Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, phường Minh Xuân. Tỉnh giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Trong đó, 326 thí sinh thi Ngữ văn, 328 thí sinh thi Toán và 207 thí sinh thi Ngoại ngữ. Các môn tự chọn gồm Vật lí 140 thí sinh, Hóa học 113, Sinh học 38, Lịch sử 113, Địa lí 37 và Tin học 4 thí sinh.

Theo kế hoạch, sáng 13/8, cán bộ làm công tác coi thi họp tại điểm thi. Chiều cùng ngày, thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

Ngày 14/8, thí sinh thi Ngữ văn vào buổi sáng và Toán vào buổi chiều. Sáng 15/8, thí sinh làm 2 môn tự chọn; chiều cùng ngày được bố trí làm thời gian dự phòng.

Kết quả thi dự kiến được công bố lúc 8h ngày 19/8. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8, cấp giấy chứng nhận kết quả thi chậm nhất ngày 21/8.

Kỳ thi lại được tổ chức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hủy kết quả thi ngày 11-12/6 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang. Tỉnh yêu cầu toàn bộ khâu tổ chức phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và đúng quy chế.