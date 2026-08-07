Theo tỉnh Tuyên Quang, kỳ thi lại của 328 thí sinh giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi. Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu lựa chọn, bố trí nhân sự làm thi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, bảo đảm tính độc lập và khách quan.
Kế hoạch yêu cầu lựa chọn, bố trí nhân sự làm thi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, bảo đảm tính độc lập và khách quan. Những người có người thân dự thi, đang bị xem xét trách nhiệm hoặc có liên quan trực tiếp đến sai phạm tại điểm thi trong kỳ thi chính thức không được tham gia kỳ thi lại.
Sở GD-ĐT được giao điều động nhân sự từ các cơ sở giáo dục không liên quan trực tiếp đến vụ việc tại điểm thi trước đó. Toàn bộ cán bộ tham gia phải được tập huấn quy chế, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu bảo mật trước khi thực hiện nhiệm vụ.
Kỳ thi lại có 328 thí sinh, được bố trí tại 15 phòng thi ở Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, phường Minh Xuân. Tỉnh giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức.
Trong đó, 326 thí sinh thi Ngữ văn, 328 thí sinh thi Toán và 207 thí sinh thi Ngoại ngữ. Các môn tự chọn gồm Vật lí 140 thí sinh, Hóa học 113, Sinh học 38, Lịch sử 113, Địa lí 37 và Tin học 4 thí sinh.
Theo kế hoạch, sáng 13/8, cán bộ làm công tác coi thi họp tại điểm thi. Chiều cùng ngày, thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế, lịch thi.
Ngày 14/8, thí sinh thi Ngữ văn vào buổi sáng và Toán vào buổi chiều. Sáng 15/8, thí sinh làm 2 môn tự chọn; chiều cùng ngày được bố trí làm thời gian dự phòng.
Kết quả thi dự kiến được công bố lúc 8h ngày 19/8. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8, cấp giấy chứng nhận kết quả thi chậm nhất ngày 21/8.
Kỳ thi lại được tổ chức sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hủy kết quả thi ngày 11-12/6 của các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang. Tỉnh yêu cầu toàn bộ khâu tổ chức phải bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và đúng quy chế.
Vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi có tới 147/328 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiếm hơn 95% số điểm 10 toàn tỉnh. Sự bất thường này lập tức được Bộ GD-ĐT cùng Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp rà soát và điều tra làm rõ.
Kết quả xác minh cho thấy đây là sai phạm có tổ chức mang tính tập thể, xuất phát từ động cơ "vì thành tích". Cụ thể, bà Trần Thị Thu Hằng (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, đảm nhiệm vai trò Trưởng điểm thi) đã chỉ đạo giám thị tạo điều kiện cho thí sinh. Nghiêm trọng hơn, ông Nguyễn Hà Duy (giáo viên Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi) đã trực tiếp vào các phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho học sinh. Cơ quan điều tra cũng phát hiện có tình trạng thí sinh trao đổi bài và sự móc nối từ trước giữa phụ huynh với giáo viên.
Hậu quả của vụ việc khiến kết quả thi mất đi tính khách quan và công bằng. Cơ quan an ninh điều tra đã quyết định khởi tố 29 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", trong đó có ông Nguyễn Hà Duy và bà Trần Thị Thu Hằng cùng các cá nhân có liên quan.
Ngày 5/8, Bộ GD-ĐT đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Các thí sinh này sẽ thi lại tất cả các môn vào ngày 14 và 15/8. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý trách nhiệm cá nhân của từng người liên quan theo đúng quy định pháp luật.