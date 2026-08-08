Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11 và 12/6, bà Vương Ngọc Hà là Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo thông báo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký thông báo điều chỉnh phân công công tác của lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo phân công mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế, trừ các chương trình mục tiêu quốc gia của các sở này.

Bà Vương Ngọc Hà. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Bà Hà cũng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về địa bàn, Phó Chủ tịch Vương Ngọc Hà được giao theo dõi, chỉ đạo các xã: Sơn Dương, Minh Thanh, Tân Trào, Lũng Cú, Đồng Văn, Sà Phìn, Phó Bảng, Sủng Máng, Thuận Hòa, Quản Bạ, Cán Tỷ, Lùng Tám, Lũng Phìn, Mèo Vạc, Yên Minh, Mậu Duệ, Đường Thượng, Du Già, Thượng Lâm, Lâm Bình, Bình An, Yên Hoa, Hồng Thái và Nà Hang.

Bà Hà trực tiếp làm cấp trưởng hoặc cấp phó đối với một số ban, ủy ban, hội đồng theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy hoặc theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đáng chú ý, trong lần điều chỉnh này, lĩnh vực GD-ĐT được giao cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn theo dõi, chỉ đạo.

Cụ thể, ông Tuấn phụ trách Sở Tư pháp; Sở Nội vụ, trừ công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh quản lý, công tác thi đua khen thưởng; hoạt động các hội, quỹ xã hội, từ thiện và các hội khác trên địa bàn tỉnh; Sở GD-ĐT; các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.

Ông Tuấn đồng thời giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các cơ quan tư pháp ngành dọc Trung ương trên địa bàn.

Các nội dung khác không được điều chỉnh tại thông báo này tiếp tục thực hiện theo quyết định phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 30/5/2026.