UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo quyết định, ông Đỗ Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp lại tại Tuyên Quang.

Phó trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi lại gồm: ông Lâm Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT - Phó trưởng Ban thường trực; ông Vũ Lương Thạch - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; ông Lục Thế Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Đỗ Thị Thái Hà - Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Hoàng Quốc Cứ - Phó Giám đốc Sở Y tế.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp lại tại Tuyên Quang. Ảnh: Thạch Thảo

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo các văn bản, các quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, theo kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 6/8/2026 về tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, 328 thí sinh được bố trí tại 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên, trong đó có 326 thí sinh thi Ngữ văn, 328 thí sinh thi Toán và 207 thí sinh thi Ngoại ngữ.

Kỳ thi được tổ chức tại Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang, phường Minh Xuân. Sáng 13/8, cán bộ coi thi họp tại điểm thi; chiều cùng ngày, thí sinh làm thủ tục, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Sáng 14/8, thí sinh thi Ngữ văn trong 120 phút, bắt đầu làm bài lúc 7h35. Chiều cùng ngày, môn Toán có thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu lúc 14h30.

Sáng 15/8, thí sinh thi 2 môn tự chọn, mỗi môn 50 phút. Môn thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thứ 2 lúc 8h40; chiều 15/8 được bố trí làm thời gian dự phòng.

Kế hoạch được ban hành sau Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT ngày 4/8/2026 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc hủy kết quả thi đối với các thí sinh tại điểm thi này và tổ chức thi lại. UBND tỉnh yêu cầu kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và đúng quy chế.

Nhân sự làm thi được điều động từ các cơ sở giáo dục không liên quan trực tiếp đến vụ việc tại điểm thi trong kỳ thi chính thức. Tỉnh không bố trí người có người thân dự thi hoặc người đang bị xem xét trách nhiệm, có liên quan trực tiếp đến sai phạm tại điểm thi.

Sở GD-ĐT là cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức kỳ thi, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan. Công an tỉnh bảo đảm an ninh đề thi, bài thi, điểm thi, khu vực làm phách, chấm thi và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến kỳ thi.

Theo tiến độ, kết quả thi được công bố lúc 8h ngày 19/8. Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8, cấp giấy chứng nhận kết quả thi chậm nhất ngày 21/8; thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 19-23/8.



Về công tác phúc khảo, nếu có, phải hoàn thành chậm nhất ngày 26/8. Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp sau kỳ thi lại được gửi Bộ GD-ĐT chậm nhất ngày 31/8.