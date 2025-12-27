Sáng nay, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, Chủ tịch nước Lương Cường đã trao danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho 5 cá nhân.

Danh hiệu "Anh hùng Lao động" để tặng cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có đạo đức, phẩm chất cách mạng.

Trong số các cá nhân có ông Vũ Hữu Lê (90 tuổi) là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà (tỉnh Lào Cai). Ông là cá nhân cao tuổi nhất nhận danh hiệu tại Đại hội.

Ông Lê gây chú ý khi lên nhận danh hiệu dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong lao động. Dáng người ông thoăn thoắt, giọng nói sang sảng, miệng luôn cười tươi, trên đầu chỉ điểm vài sợi tóc bạc.

“Đây là sự đánh giá to lớn và vô cùng ý nghĩa của Đảng, Nhà nước với tôi, đồng thời đó cũng là sự động viên để tôi tiếp tục phấn đấu nhiều năm nữa”, ông Lê chia sẻ với VietNamNet.

Hai ngày diễn ra Đại hội với nhiều hoạt động ý nghĩa, ngoài mục đích được tôn vinh, ông Lê chia sẻ đây là cơ hội để ông học tập thêm các gương điển hình. “Phải nói tất cả đại biểu về Thủ đô dự Đại hội đều có những thành tích rất hay. Tôi học tập họ để về áp dụng vào công việc của mình, kể cả những chỉ đạo, chia sẻ của Tổng Bí thư và Thủ tướng đều rất ý nghĩa”, ông nhấn mạnh.

Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê

Đặc biệt trăn trở với người nông dân, ông đã dành hàng chục năm để chế tạo ra các sản phẩm cơ khí nông nghiệp.

Ông Vũ Hữu Lê cùng 21 công nhân đã tạo ra 11 chủng loại máy phục vụ nông nghiệp và đời sống, hàng nghìn sản phẩm mang thương hiệu Hồng Hà có mặt khắp các tỉnh, giúp nông dân giảm sức lao động, tăng năng suất.

Nhiều sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền sáng chế, trở thành sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê chia sẻ: “Nghề cơ khí phải đòi hỏi sự chịu khó, ngày nào 5 giờ sáng tôi cũng có mặt ở xưởng. Đêm nào cũng phải ngồi nghiên cứu tính toán. Mỗi năm tôi cho ra 2-3 đề tài, vì trong cuộc sống của nông dân và mọi người luôn luôn có những đổi mới".

Việc chế tạo máy của ông đặt ra 3 tiêu chí. Một là rẻ, giá thành không được quá đắt mà phải phù hợp với kinh tế của người tiêu dùng, nhất là nông dân, "ai cũng biết máy của Nhật tốt nhưng đắt quá".

Thứ hai là dễ sử dụng. Tuy cơ giới hóa nhưng ông nhấn mạnh sáng chế phải phù hợp với đối tượng chính sử dụng, ở đây là nông dân. Cơ giới hóa mà cách vận hành phức tạp thì nông dân họ không sử dụng.

Thứ ba là dễ sửa chữa. "Máy móc chế tạo mà bán tận trên Lai Châu, Sơn La và nhiều tỉnh phía Bắc, nếu hỏng lại phải đi về tận Yên Bái (cũ) để sữa thì tiền đi lại quá tiền sửa. Tôi luôn luôn đồng hành với người dân. Tôi có một ô tô đời cũ luôn sẵn sàng bôn ba các tỉnh để sửa chữa những ‘ca’ phức tạp”, ông trăn trở.

Ông Vũ Hữu Lê và một sản phẩm do ông chế tạo

Có những lần đi sửa chữa “cười ra nước mắt" khi ông Lê đi 300 km chỉ để tìm ra nguyên nhân con thạch sùng chui vào bảng điện khiến máy không chạy, ông chỉ mất 15 phút để sửa. Ông vui vẻ chia sẻ và cho rằng am hiểu công nghệ thông tin liên lạc là một lợi thế. Vì vậy dù ở tuổi cao nhưng ông Lê đã học sử dụng thành thạo các ứng dụng mạng xã hội để tiện cho công việc.

Hơn 1.000 sản phẩm do ông chế tạo được bán ra và có mặt tại các tỉnh, thành, được nông dân tin dùng.

Ông Lê đã 3 lần được nhận Huân chương Lao động từ hạng Ba đến hạng Nhì; cùng hàng trăm bằng khen, giấy khen.

Ông Vũ Hữu Lê và các con, cháu

Ngoài nghiên cứu, sáng chế, ông Vũ Hữu Lê còn tích cực tham gia hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ông còn đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ nông dân như bán máy với giá trả chậm; giảm giá thành sâu để mỗi người dân đều tiếp cận được các loại máy móc; hướng dẫn chuyển giao công nghệ miễn phí…

Ông cho biết chưa muốn nghỉ ngơi vì còn nhiều dự định, đặc biệt ông đang trăn trở về một loại máy giúp nông dân phân loại tạp chất lẫn trong quế mà 3 năm nay vẫn chưa xong.