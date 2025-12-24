Sáng nay, tại họp báo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng cho biết, đại hội có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025. Đại hội cũng tôn vinh, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong khuôn khổ đại hội sẽ diễn ra triển lãm ảnh về Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước; triển lãm giới thiệu các thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước; chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến; tôn vinh, khen thưởng biểu dương Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thúy Phượng

Đại biểu cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bình (98 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch nước.

Cả 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất đều 11 tuổi, gồm các em: Lưu Phúc An, học sinh Trường THCS An Thới, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ; Mai Đức Ninh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh; Lữ Hoài Thương, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; em Ngô Quỳnh Chi, học sinh Trường THCS Chùa Hang 2, tỉnh Thái Nguyên; Văn Hoàng Minh Khuê, học sinh Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng.

Một số điển hình xuất sắc trong lĩnh vực kinh tế sẽ được trao danh hiệu Anh hùng Lao động. Dự kiến một số điển hình thi đua yêu nước tiêu biểu sẽ được vinh danh tại đại hội.

Bà Đỗ Thúy Phượng cho biết việc phân bổ số lượng đại biểu bảo đảm cơ cấu chặt chẽ, trong đó có tỷ lệ công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất; đại biểu là người có công; các thành phần đại biểu theo yêu cầu chung của đại hội. Riêng khối kinh tế chiếm khoảng 25% tổng số đại biểu được phân bổ.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 có chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, diễn ra từ 26-27/12.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, được tổ chức định kỳ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy

Tổng số đại biểu về dự đại hội là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức, được thành lập thành 105 đoàn đại biểu. Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến.

Đại hội thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước; coi thi đua là giải pháp quan trọng để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.