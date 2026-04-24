Trong tiến trình giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt ở các vùng nông thôn, miền núi. Tại tỉnh Tuyên Quang, hệ thống truyền thanh cơ sở giờ đây không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin mà trở thành kênh lan tỏa tri thức, giúp người dân tiếp cận kịp thời chủ trương, chính sách, kiến thức sản xuất và kỹ năng sống. Khi thông tin được phổ biến rộng rãi, nhận thức của người dân cũng dần thay đổi, tạo nền tảng để chủ động vươn lên thoát nghèo.

Thực tế cho thấy, nhờ được cung cấp thông tin đầy đủ và thường xuyên, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không còn trông chờ, ỷ lại mà tích cực học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã Phú Thịnh là một minh chứng rõ nét khi duy trì phát sóng đều đặn các bản tin qua loa truyền thanh vào các khung giờ cố định trong ngày, đồng thời ứng dụng công nghệ 4G để phủ sóng tới 100% cụm thôn, bảo đảm thông tin đến được với từng hộ dân.

Nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin của người dân góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức.

Để nâng cao hiệu quả giảm nghèo thông tin, cùng với triển khai các giải pháp đồng bộ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân tại các xã đặc biệt khó khăn tiếp cận dịch vụ viễn thông và thông tin. Mục tiêu là có 90% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được sử dụng Internet và các dịch vụ viễn thông, đồng thời bảo đảm 100% xã đặc biệt khó khăn có hệ thống đài truyền thanh hoạt động hiệu quả.

Giai đoạn 2021 - 2025, hơn 15,3 tỷ đồng đã được phân bổ cho dự án truyền thông giảm nghèo về thông tin. Nguồn lực này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng mà còn nâng cao chất lượng nội dung truyền thông, từ đó tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân gần 5%/năm; riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm mạnh từ 37,31% xuống còn 16,04%.

Từ nền tảng thông tin được khai thông, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế. Tại xã Quảng Nguyên, dự án chăn nuôi lợn đen thương phẩm theo chuỗi giá trị không chỉ hỗ trợ con giống, vật tư mà còn gắn với tập huấn, chuyển giao kỹ thuật.

Nhờ đó, 15 hộ tham gia đã nâng cao năng suất, đạt sản lượng gần 55 tấn, mang lại lợi nhuận hơn 2,28 tỷ đồng và tạo việc làm cho 30 lao động. Nhiều hộ từ đây đã có thu nhập ổn định đã vươn lên thoát nghèo và hiệu quả còn được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Người dân chủ động chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi để áp dụng vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người tại xã Quảng Nguyên đạt 34 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo tiếp tục giảm.

Tương tự, tại xã Hòa An, việc tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức đã thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Các mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ được hình thành, giúp người dân ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm.

Điển hình là dự án trồng ớt xanh tại thôn Pá Tao với sự tham gia của 40 hộ dân. Nhờ được cung cấp đầy đủ thông tin về kỹ thuật và thị trường, người dân yên tâm sản xuất, đạt năng suất từ 40–60 tấn/ha, doanh thu khoảng 250 triệu đồng/ha/vụ. Qua đó cho thấy, khi người dân được trang bị thông tin và kiến thức, hiệu quả sản xuất được nâng lên rõ rệt.

Những kết quả đạt được khẳng định giảm nghèo thông tin là giải pháp hỗ trợ, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin của người dân đã góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các vùng miền, tạo nền tảng để Tuyên Quang phát triển toàn diện, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.