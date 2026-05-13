Quảng Trị:

Xóa “vùng trũng” thông tin cho khoảng 42.000 nông dân

Trong bối cảnh hội nhập, an toàn thực phẩm (ATTP) trở thành điều kiện tiên quyết đối với nông sản. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự thiếu hụt thông tin và kỹ năng thực hành an toàn vẫn là rào cản lớn đối với bộ phận không nhỏ nông dân. Để giải quyết "bài toán" này, Quảng Trị xác định giảm nghèo thông tin là "chìa khóa" then chốt.

Cuối tháng 4/2026, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn Quảng Trị.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho ít nhất 41.935 hội viên, nông dân, các chủ thể OCOP và thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã; vận động 100% hộ hội viên của hội nông dân ký cam kết bảo đảm ATTP hàng năm. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sự quyết liệt của địa phương trong việc chuẩn hóa tư duy sản xuất.

Để làm được điều này, 1.550 cán bộ hội nông dân các cấp sẽ được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng vận động và hỗ trợ nông dân, đóng vai trò là những “sứ giả” đưa kiến thức pháp luật về ATTP len lỏi vào từng nếp nhà, từng thửa ruộng.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về an toàn thực phẩm đến hội viên, nông dân bằng các hình thức phù hợp với điều kiện từng vùng sinh thái của tỉnh (vùng ven biển, đồng bằng, gò đồi, miền núi); Tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động như panô, áp phích, tờ rơi, chuyên mục trên hệ thống truyền thanh cơ sở...

Các lớp tập huấn, hội nghị, diễn đàn, tọa đàm cũng sẽ được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức thực hành về an toàn thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và chế biến nông sản; từng bước hình thành văn hóa sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn trong nông dân.

Công tác tuyên truyền sẽ được đa dạng hóa qua ít nhất 315 tin bài, video và phóng sự trên các kênh truyền thông chính thống của Hội Nông dân.

"Đòn bẩy" công nghệ và số hóa chuỗi giá trị nông sản

Xác định công nghệ số chính là “đòn bẩy” để minh bạch hóa thông tin nông sản, thực phẩm, tỉnh Quảng Trị đặt ra những chỉ tiêu định lượng rất cụ thể để hiện đại hóa nền nông nghiệp. Theo đó, ít nhất 3.400 hội viên và thành viên hợp tác xã sẽ được đào tạo bài bản về kỹ năng số, cách sử dụng sổ nhật ký điện tử, mã QR và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như IoT, AI hay Blockchain vào quản lý sản xuất.

Sự minh bạch thông tin thông qua truy xuất nguồn gốc được coi là "lá chắn" bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 10 sản phẩm OCOP đăng ký truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã vùng trồng, vùng nuôi cho 10 cơ sở khác; Ít nhất 15 sản phẩm nông nghiệp sẽ được hỗ trợ chứng nhận các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe như VietGAP hay GlobalGAP.

Bên cạnh đó, Quảng Trị dự kiến hỗ trợ 60 chi hội và 359 tổ hội nông dân nghề nghiệp sản xuất theo quy trình an toàn; hướng dẫn 26 hợp tác xã và 79 tổ hợp tác thực hành tiêu chuẩn chất lượng, trong đó có ít nhất 5 hợp tác xã tham gia trực tiếp vào chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn bền vững.

Công tác giám sát cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Với kế hoạch kiểm tra ít nhất 350 hộ, cơ sở sản xuất và xây dựng 10 mô hình giám sát cộng đồng, Quảng Trị đang thiết lập một mạng lưới bảo vệ đa tầng. Tiếng nói của người dân thông qua phản biện xã hội và tố giác các hành vi vi phạm sẽ được khuyến khích để "nói không với thực phẩm bẩn".

Việc thực hiện quyết liệt các mục tiêu trên không chỉ giúp nông dân Quảng Trị thoát nghèo về thông tin kỹ thuật, mà còn tạo ra một hệ sinh thái nông nghiệp minh bạch, nơi sức khỏe cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh.