Theo Carscoops đưa tin, từ tháng 10/2026, quá trình học lái xe tại Bắc Ireland sẽ trở nên chặt chẽ hơn với hàng loạt quy định mới để nâng cao an toàn sau tay lái. Người học phải trải qua thời gian thực hành dài hơn trước khi được phép dự thi, đồng thời, tài xế mới lái, trẻ tuổi sẽ bị hạn chế số lượng hành khách được chở sau khi thi đậu.

Quá trình học lái xe tại Bắc Ireland sẽ trở nên bài bản và chặt chẽ hơn. Ảnh: Carscoops

Một trong những thay đổi quan trọng nằm ở thời gian học và thi. Học viên phải học thực hành lái xe tối thiểu 6 tháng trước kỳ sát hạch. Trong giai đoạn này, họ bắt buộc hoàn thành chương trình đào tạo có cấu trúc riêng và được xác nhận bởi giáo viên hướng dẫn.

Ngay cả khi vượt qua kỳ thi sát hạch, hành trình học tập của tài xế mới vẫn chưa kết thúc. Trong hai năm đầu, họ phải tuân thủ loạt quy định kèm theo, bao gồm việc sử dụng xe có gắn biển "R" ở phía sau kính lái để phân biệt với những lái xe lâu năm.

Lái mới sẽ phải sử dụng xe có gắn biển "R" ở phía sau để phân biệt với lái xe lâu năm. Ảnh: Carscoops

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu kể từ khi được cấp giấy phép lái xe, tài xế dưới 24 tuổi chỉ được chở duy nhất một hành khách từ 14-20 tuổi vào ban đêm, trừ trường hợp người ngồi cùng là thành viên gia đình hoặc có người lớn giám sát.

Giới chức lý giải, lái xe ban đêm kết hợp chở nhiều người là một “rủi ro cao”. Thống kê cho thấy nhóm tài xế từ 17-23 tuổi chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn trong tổng số người có bằng lái, nhưng lại liên quan với số lượng lớn các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có tử vong.

Dù vậy, vẫn có một số thay đổi cởi mở hơn thay vì chỉ siết chặt. Ví dụ, giới hạn tốc độ 45 mph (72 km/h) vốn gây nhiều bất tiện cho tài xế mới sẽ bị bãi bỏ, cho phép họ di chuyển theo đúng tốc độ trên các tuyến đường.

Theo Carscoops, đa số giáo viên dạy lái xe tại Bắc Ireland ủng hộ các quy định mới, dù họ cho rằng cần thêm thông tin chi tiết để triển khai hiệu quả. Nhiều chuyên gia tin rằng mô hình này hoàn toàn có thể được nhân rộng ra Anh, Scotland và Wales trong tương lai gần.

Những biện pháp mới cho thấy Bắc Ireland muốn người lái xe trẻ tuổi đạt trình độ kỹ năng lái cần thiết theo phương châm "chậm mà chắc". Nơi đây cũng trở thành khu vực đầu tiên của Vương quốc Anh triển khai hệ thống giấy phép lái xe theo từng giai đoạn, mô hình vốn đã phổ biến tại Úc và một số bang của Hoa Kỳ. Các chuyên gia an toàn giao thông từ lâu lập luận rằng cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể số vụ tai nạn nghiêm trọng do người lái còn thiếu kinh nghiệm.

