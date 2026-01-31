Theo dữ liệu nội bộ mà nhà sản xuất ô tô Nhật Bản chia sẻ, trong số những người thường xuyên mang theo thú cưng trên xe, 58% vận chuyển chó và 34% mang theo mèo. Đây là những con số dễ hiểu bởi chó và mèo 2 loại thú cưng phổ biến nhất tại Mỹ.

Chó và mèo là hai loại vật nuôi được chủ nhân mang lên xe nhiều nhất. Ảnh: Motor1

Thế nhưng, điều gây ngạc nhiên là 3% chủ xe Subaru cho biết họ thường xuyên chở gà, một tỷ lệ thậm chí cao hơn cả chim cảnh, chỉ chiếm 2%. Không dừng lại ở đó, 6% chủ xe nói họ từng vận chuyển cả… cá, dù không rõ là cá cảnh, cá giống hay chỉ đơn giản là cá câu được sau buổi đi câu.

Dù vậy, những con số này cho thấy Subaru đang sở hữu một nhóm khách hàng có lối sống rất đa dạng, thậm chí có phần "độc lạ”.

Thống kê cũng phân tích sâu hơn vào nhóm người lái các mẫu Subaru Wilderness - dòng sản phẩm địa hình chuyên dụng, nâng cấp từ các mẫu xe nổi tiếng như Forester, Outback, Crosstrek...

Với nhóm khách hàng này, tỷ lệ vận chuyển chó và mèo giảm xuống còn 48% và 30%, trong khi cá, gà và chim lần lượt ở mức 4%, 3% và 2%. Nhiều chuyên gia nhận định sự khác biệt này phản ánh lối sống ưa dịch chuyển, thường xuyên off-road và cắm trại của chủ nhân phiên bản Wilderness, khiến họ ít mang theo các loại thú cưng hơn.

Subaru nhiều năm qua vẫn được coi là thương hiệu “thân thiện với thú cưng”, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo gắn với chó hoặc các hoạt động hỗ trợ tổ chức cứu hộ động vật tại Mỹ. Vì vậy, việc họ chia sẻ dữ liệu này phần nào phù hợp với hình ảnh mà hãng đã xây dựng: gần gũi, chân thực, đôi khi có chút hài hước về cuộc sống thường nhật của người dùng.

