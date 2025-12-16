Trưa 16/12, Hiệp hội Thể thao điện tử (eSport) Thái Lan ra thông báo đội tuyển Liên quân Mobile nữ (thuộc bộ môn thể thao điện tử - Esports) Thái Lan chính thức rút lui khỏi SEA Games 33.

"Hiệp hội eSport Thái Lan tôn trọng tất cả các quy tắc, tình hữu nghị và tinh thần thể thao, nhưng sự việc nghiêm trọng đã xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và với tư cách chủ nhà, chúng tôi không cho phép đội tuyển tiếp tục", thông báo viết.

VĐV Naphat Warasin bị phát hiện chơi gian lận.

Việc đội Liên quân Thái Lan (nữ) rút lui khỏi SEA Games 33 liên quan tới gian lận bị phát hiện của VĐV nước chủ nhà ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam (thua 0-3). Ở trận đấu này, tuyển thủ Naphat Warasin có biệt danh Tokyogurl, đã giơ ngón tay giữa về phía máy quay.



Không chỉ có hành vi không đẹp, Naphat Warasin còn bị phát hiện cài đặt phần mềm hoặc phần cứng trái phép nhờ người khác chơi hộ. Sau khi phát hiện ra vụ việc này, người đứng đầu bộ phận eSport của SEA Games 33 đưa ra tuyên bố chính thức: Naphat Warasin vi phạm quy tắc 9.4.3 bằng cách cài đặt phần mềm hoặc phần cứng trái phép và phải bị loại khỏi SEA Games.

Sau vụ việc, nhà cung cấp dịch vụ trò chơi cũng tuyên bố cấm Naphat Warasin tham gia bất kỳ cuộc thi nào kể từ ngày 16/12 nhằm "duy trì sự công bằng, minh bạch và đạo đức của thể thao điện tử".

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)