Chiều 15/12, các trận đấu vòng loại môn Pencak Silat ở SEA Games 33 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Tâm điểm chú ý trong ngày thi đấu này là màn ẩu đả giữa các thành viên đội Pencak Silat Malaysia với tổ trọng tài.

Nguồn cơn của vụ việc từ trận "tỉ thí" giữa Nor Farah Mazlan (Malaysia) và Chongthima (Thái Lan) ở tứ kết hạng B nữ (50-55 kg). Trong trận đấu, Nor Farah Mazlan tung ra những pha tấn công hiệu quả, nhưng các trọng tài không công nhận điểm, thậm chí còn bỏ qua một số tình huống phạm lỗi của VĐV Thái Lan và bắt lỗi VĐV Malaysia.

Đội Pencak Silat Malaysia phản ứng với trọng tài.

Cay đắng hơn với võ sĩ Malaysia khi dù bằng điểm (60-60) nhưng bị xử thua trước đối thủ Thái Lan vì phạm lỗi nhiều hơn, qua đó không thể đi tiếp để cạnh tranh huy chương Đại hội.

Quá bức xúc với công tác trọng tài, các thành viên đội tuyển Pencak Silat Malaysia phản ứng mạnh với tổ trọng tài trận đấu, sau đó có “tác động vật lý” với những người cầm cân nảy mực, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp.

Báo chí Malaysia cho rằng, đây là trận đấu mà tính minh bạch và nhất quán của công tác trọng tài cần phải được xem lại. Sự cố này một lần nữa cho thấy những vấn đề về trọng tài trong các môn thể thao đối kháng ở SEA Games.

Trong các kỳ SEA Games, môn Pencak Silat thường xuyên xảy ra tranh cãi, đều đến từ các quyết định thiếu chính xác, công tâm của trọng tài.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)