Sáng nay (6/2), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo để cung cấp thông tin điều tra, bắt giữ nghi phạm vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai vào chiều 19/1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp đấu tranh với 2 đối tượng. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng là Phạm Anh Tài (SN 1990, còn gọi là Tài ''Đen'', HKTT: 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, quê xã Vệ Giang, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Đối tượng Lê Văn Ân bị bắt giữ vào đêm 4/2 tại phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), còn Phạm Anh Tài bị bắt tại một căn nhà cho thuê ở thôn 3 Hòa Phú, xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai).

Hai nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng (khoanh dấu hình chữ nhật). Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được nơi gây án, hai đối tượng đã nghiên cứu địa hình, địa vật, cung đường tẩu thoát; chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy tang vật để tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Các nghi phạm chôn phương tiện gây án cách hiện trường 5km.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 16h ngày 19/1, hai nam giới mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab đã xông vào Phòng Giao dịch Trà Bá (Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai). Các đối tượng dùng vật giống súng ngắn đe dọa nhân viên, cướp khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Một tuần sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy được các đối tượng sử dụng gây án bị chôn giấu trong rừng thông cách hiện trường khoảng 5km.