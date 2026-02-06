Tại buổi họp báo sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin chi tiết về vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú.

Theo đó, khoảng 16h ngày 19/1, Phạm Anh Tài (SN 1990, còn gọi là Tài ''Đen'', HKTT: 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đã mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh giống tài xế Grab, sử dụng xe máy đi vào chi nhánh ngân hàng ở số 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Tại phòng giao dịch ngân hàng, hai đối tượng dùng súng ngắn khống chế nhân viên rồi cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Anh Tài. Ảnh: CACC

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, truy xét nóng; đồng thời xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy bắt các đối tượng gây án.

Sau 18 ngày truy lùng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Anh Tài tại một căn nhà cho thuê ở thôn 3 Hòa Phú, xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai). Trong khi đó, Lê Văn Ân bị bắt giữ tại phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, Tài ''Đen'' đang bị truy nã về hành vi giết người vào năm 2018. Trong vụ án này, đối tượng sử dụng súng AK khi gây án. Tài có nhiều đàn em thân tín luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng, tiêu biểu là đối tượng Lê Văn Ân.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Anh Tài đã khai nhận hành vi giết người trong vụ án xảy ra tối 5/8/2018 tại quán Bar Window ở đường Nguyễn Huệ, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ).

Nghi phạm Lê Văn Ân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 46 viên đạn, khoảng 1kg đạn chì; khoảng 930 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Hiện tại, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TPHCM điều tra mở rộng vụ án.