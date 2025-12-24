Những ngày này, nhiều tuyến đường và khu vực tập trung hàng quán tại TPHCM trở nên nhộn nhịp khi lượng khách tăng mạnh. Các quán ăn, cà phê được trang trí theo chủ đề Noel thu hút đông đảo nhóm bạn, gia đình và đặc biệt là các cặp đôi đến dùng bữa, chụp ảnh và tận hưởng không khí lễ hội cuối năm.

Tại một con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8, một quán ăn nhỏ với không gian trang trí Giáng sinh ấm áp gần như kín bàn vào mỗi buổi tối. Từ cây thông Noel, dây đèn đến các tiểu cảnh nhỏ đều được chăm chút, tạo cảm giác gần gũi, phù hợp với những buổi gặp gỡ, hẹn hò.

Đại diện quán cho biết không gian Giáng sinh được chuẩn bị từ giữa tháng 10, phần lớn do nhân viên tự tay thực hiện. Lượng khách bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng 12, chủ yếu là các cặp đôi và nhóm bạn trẻ; riêng tối 24/12, quán kín chỗ đặt bàn từ sớm.

Để tạo điểm nhấn cho mùa lễ hội, một số quán chuẩn bị thực đơn riêng hoặc tặng quà nhỏ cho khách. Tại quán này, mỗi thực khách dùng bữa trong đêm Noel được phục vụ thêm phần gà tây như lời chúc mừng Giáng sinh.

Trong số những người đến quán, chị Tường Vy (huyện Bình Chánh cũ) cho biết, chị lựa chọn địa điểm này vì không gian phù hợp với sở thích cá nhân. “Không khí ở đây ấm cúng, dễ chịu, thích hợp cho những dịp gặp gỡ hoặc kỷ niệm riêng”, chị nói.

Theo chị Vy, Giáng sinh cũng trùng với dịp sinh nhật nên đây là thời điểm chị và người thân thường chọn đi hẹn hò, ăn tối cùng nhau.

Anh Nam (phường Tân Sơn Hòa) cho biết, cả hai đã đặt bàn từ sớm để tận hưởng không khí Giáng sinh ấm áp. Sau bữa tối, hai người dự định xuống phố dạo chơi, chụp ảnh và ngắm các nhà thờ lên đèn. “Dịp này lúc nào cũng đông đúc, nhưng chúng tôi đều thấy thích”, anh chia sẻ.

Không chỉ các cặp đôi, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ đến quán ăn, cà phê để trải nghiệm không khí Giáng sinh. Trẻ em thích thú với cây thông, ông già Noel và các vật trang trí rực rỡ, trong khi người lớn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc sum vầy cuối năm.

Một quán nước coctail trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định) cũng được trang trí cây thông, đèn LED hút khách. Vào buổi tối, quán thường kín chỗ, chủ yếu là các cặp đôi và nhóm bạn trẻ đến thưởng thức đồ uống, chụp ảnh và tận hưởng không khí lễ hội.

Quán cà phê trên đường Hoàng Sa mở xuyên đêm, lượng khách tăng mạnh từ tối muộn và kéo dài đến rạng sáng. Không gian được trang trí không khí Giáng sinh cùng ánh đèn dịu khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người trẻ trong đêm Noel.

“Chúng tôi đến đây để tận hưởng không khí Giáng sinh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ", An chia sẻ, đồng thời chúc mọi người một mùa lễ hội tràn đầy niềm vui và ấm áp.

Một bạn nữ cho biết, cô và bạn bè chọn quán cà phê mở xuyên đêm để vừa trò chuyện, vừa cảm nhận trọn vẹn không khí Giáng sinh kéo dài đến khuya. Theo cô, đây cũng là thời điểm năm cũ sắp khép lại, thích hợp để cùng nhau ngồi lại, ôn những kỷ niệm đã qua.