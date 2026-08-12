Ngày 11/8, CLB CAHN đánh bại Adelaide United (Australia) 2-0 ngay trên sân khách, trong khuôn khổ vòng play-off Cúp C1 châu Á 26/2027. Chiến thắng này giúp CAHN trở thành đại diện V-League đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự Cúp C1 châu Á.

Đáng chú ý, trận thắng mang về cho CAHN khoản tiền lên đến 850 nghìn USD từ AFC. Cụ thể, CLB CAHN nhận số tiền 50.000 USD là khoản hỗ trợ chi phí đi lại khi di chuyển sang Australia thi đấu trận play-off.

Ngoài ra, nhà ĐKVĐ V-League sẽ nhận khoản tiền 800.000 USD khi giành quyền tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Á. Như vậy, tổng số tiền mà CAHN nhận được từ AFC là gần 1 triệu USD, tương đương khoảng 21 tỷ đồng. Đây là số tiền hỗ trợ lớn nhất mà một đội bóng V-League nhận được từ trước tới nay.

CAHN làm nên lịch sử. Ảnh: CAHN

Thậm chí CAHN còn có thể "bỏ túi" thêm rất nhiều tiền nếu thi đấu đạt kết quả tốt tại vòng bảng Cúp C1 châu Á. Cụ thể, đội bóng ngành công an nhận 100.000 USD nếu thắng 1 trận, vào vòng 1/8 nhận 200.000 USD, vào tứ kết nhận 400.000 USD. Nếu giành Cúp vô địch, CAHN sẽ nhận số tiền lên tới 4 triệu USD.

Chia sẻ về thành tích lịch sử vừa giành được, HLV Polking nói: "Đây là một chiến thắng rất đặc biệt đối với cá nhân tôi cũng như CLB CAHN. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc tham dự giải đấu lớn nhất châu Á, đặc biệt là đối với một đội bóng đến từ Việt Nam.

Trong hai năm qua, tập thể đội cùng nhau phát triển rất tốt, đoàn kết để tạo nên thành công hôm nay. Chiến thắng này chứng minh tinh thần chiến đấu tuyệt vời của toàn đội trong một trận đấu đầy thách thức.

Việc tham dự Cúp C1 châu Á là cơ hội tốt nhất để chúng tôi học hỏi và nâng cao trình độ. Muốn tiến bộ, bạn phải đối đầu với những người giỏi nhất. CAHN không chỉ đại diện cho một CLB mà còn đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á".