CAHN nhận số tiền hỗ trợ cực lớn từ AFC sau thành tích giành vé tham dự Cúp C1 châu Á mùa giải 2026/27.
Ngày 11/8, CLB CAHN đánh bại Adelaide United (Australia) 2-0 ngay trên sân khách, trong khuôn khổ vòng play-off Cúp C1 châu Á 26/2027. Chiến thắng này giúp CAHN trở thành đại diện V-League đầu tiên trong lịch sử đoạt vé dự Cúp C1 châu Á.
Đáng chú ý, trận thắng mang về cho CAHN khoản tiền lên đến 850 nghìn USD từ AFC. Cụ thể, CLB CAHN nhận số tiền 50.000 USD là khoản hỗ trợ chi phí đi lại khi di chuyển sang Australia thi đấu trận play-off.
Ngoài ra, nhà ĐKVĐ V-League sẽ nhận khoản tiền 800.000 USD khi giành quyền tham dự vòng bảng Cúp C1 châu Á. Như vậy, tổng số tiền mà CAHN nhận được từ AFC là gần 1 triệu USD, tương đương khoảng 21 tỷ đồng. Đây là số tiền hỗ trợ lớn nhất mà một đội bóng V-League nhận được từ trước tới nay.
Thậm chí CAHN còn có thể "bỏ túi" thêm rất nhiều tiền nếu thi đấu đạt kết quả tốt tại vòng bảng Cúp C1 châu Á. Cụ thể, đội bóng ngành công an nhận 100.000 USD nếu thắng 1 trận, vào vòng 1/8 nhận 200.000 USD, vào tứ kết nhận 400.000 USD. Nếu giành Cúp vô địch, CAHN sẽ nhận số tiền lên tới 4 triệu USD.
Chia sẻ về thành tích lịch sử vừa giành được, HLV Polking nói: "Đây là một chiến thắng rất đặc biệt đối với cá nhân tôi cũng như CLB CAHN. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc tham dự giải đấu lớn nhất châu Á, đặc biệt là đối với một đội bóng đến từ Việt Nam.
Trong hai năm qua, tập thể đội cùng nhau phát triển rất tốt, đoàn kết để tạo nên thành công hôm nay. Chiến thắng này chứng minh tinh thần chiến đấu tuyệt vời của toàn đội trong một trận đấu đầy thách thức.
Việc tham dự Cúp C1 châu Á là cơ hội tốt nhất để chúng tôi học hỏi và nâng cao trình độ. Muốn tiến bộ, bạn phải đối đầu với những người giỏi nhất. CAHN không chỉ đại diện cho một CLB mà còn đại diện cho hình ảnh bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu Á".
CAHN nguy cơ vào bảng đấu 'tử thần'
Tại vòng bảng Cúp C1 châu Á, 32 CLB được chia đều thành hai khu vực địa lý riêng biệt: Tây Á (16 đội) và Đông Á (16 đội). Mỗi khu vực chia ra làm 4 bảng với 4 đội lấy từ 4 nhóm trong lễ bốc thăm.
CLB CAHN thuộc nhóm hạt giống thứ tư khu vực miền Đông với Ratchaburi (Thái Lan), Kyoto Sanga (Nhật Bản)... Như vậy, đội bóng Việt Nam có nguy cơ đối mặt với các thế lực hàng đầu của khu vực phía Đông châu Á gồm Kashima Antlers, Jeonbuk... Bảng đấu của CAHN được xác định sau lễ bốc thăm vào ngày 16/8
Kết thúc vòng bảng, 8 CLB đứng đầu mỗi BXH khu vực Tây Á và Đông Á giành tấm vé chính thức tiến vào vòng 16 đội. Trong khi đó, 8 đội bóng xếp ở các vị trí còn lại bị loại khỏi đấu trường châu lục.