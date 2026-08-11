Tối 11/8, HLV Phan Thanh Hùng qua đời tại nhà riêng tại Đà Nẵng. Ông thọ 66 tuổi. Gia đình, bạn bè, người hâm mộ vô cùng thương tiếc về sự ra đi của nhà cầm quân tài ba, có nhiều đóng góp to lớn cho bóng đá Việt Nam.

HLV Phan Thanh Hùng xuất thân là cầu thủ Quảng Nam Đà Nẵng. Sau khi chuyển sang công tác huấn luyện, ông từng dẫn dắt các CLB Đà Nẵng, Hà Nội FC, Than Quảng Ninh, Bình Dương và gần nhất là SHB Đà Nẵng. Từ đầu tháng 2, HLV Phan Thanh Hùng chia tay đội bóng sông Hàn trong vai trò giám đốc kỹ thuật.

HLV Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66.

Ở cấp đội tuyển, ông từng có thời gian làm trợ lý ở tuyển Việt Nam và sau đó nắm vai trò HLV trưởng tuyển Việt nam vào năm 2012, là Ủy viên Hội đồng HLV Quốc gia...

Trong sự nghiệp cầm quân, dấu ấn lớn nhất của HLV Phan Thanh Hùng là cùng Hà Nội FC (tên cũ là Hà Nội T&T) lên ngôi vô địch V-League vào năm 2010 và 2013, vô địch Siêu cúp 2010. Ngoài ra, chiến lược gia sinh năm 1960 còn giành chức vô địch Cúp Quốc và Siêu cúp 2016 với CLB Than Quảng Ninh, cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 trong vai trò trợ lý cho HLV trưởng Calisto.

Trước khi qua đời, HLV Phan Thanh Hùng được VFF trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam”.