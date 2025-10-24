Một công dân ở Tây Ninh muốn hỏi cơ quan thuế, căn cứ Nghị định số 230/2025 của Chính phủ về miễn, giảm tiền sử dụng đất thì trường hợp người dân được giao đất ở tái định cư khi thu hồi đất thì có được miễn tiền sử dụng đất không?

Trả lời việc này, Thuế tỉnh Tây Ninh cho hay, căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 230 của Chính phủ quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở trong các trường hợp sau:

Giao đất ở tái định cư hoặc giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc chương trình xây dụng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên bị ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

Giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định trên, việc miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở áp dụng với hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở tái định cư hoặc giao đất trong cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ và hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước di chuyển đến khu tái định cư đã được phê duyệt.

Do đó, Thuế tỉnh Tây Ninh cho biết, nếu trường hợp giao đất ở tái định cư khi thu hồi đất thuộc đối tượng nêu trên thì được miễn tiền sử dụng đất theo quy định.