Tại xã Hải Anh, Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất là tài sản của UBND xã Hải Anh vào sáng 2/11.

Theo đó, 42 lô đất đấu giá thuộc Khu dân cư tập trung xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình. Diện tích các lô đất từ 92-130,8 m2/lô.

Giá khởi điểm từ 6 triệu đến hơn 8,2 triệu đồng/m2; tương đương mỗi lô có giá khởi điểm dao động từ 600 triệu đến hơn 863 triệu đồng.

Thời gian bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến 17h ngày 29/10 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường và trụ sở UBND xã Hải Anh.

Hình thức trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng đối với từng lô đất tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa Hùng Thắng.

200 lô đất tại các xã Liên Minh, Giao Minh và Hải Anh, tỉnh Ninh Bình sẽ được tổ chức đấu giá vào đầu tháng 11. Ảnh: Hoàng Hà

Tại xã Liên Minh, sáng 9/11, Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường tiếp tục tổ chức đấu giá 96 lô đất là tài sản của UBND xã Liên Minh.

Các lô đất đấu giá cho nhân dân làm nhà ở thuộc Khu dân cư tập trung xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình).

Diện tích các lô đất từ 100-270 m2/lô. Giá khởi điểm từ 7-8,8 triệu đồng/m2; tương đương mỗi lô đất có giá khởi điểm dao động từ 700 triệu đến hơn 2 tỷ đồng.

Người tham gia cần nộp hồ sơ đấu giá từ 8h ngày 21/10 đến 17h ngày 5/11, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường; từ 8h ngày 27/10 đến 17h ngày 5/11 tại trụ sở UBND xã Liên Minh.

Hình thức trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng đối với từng lô đất tại phiên đấu giá; phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường Nhà văn hóa xã Đại Thắng.

Cũng trong sáng 9/11, tại xã Giao Minh, Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bắc sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung Nam Sông Hồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (nay là xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình).

62 lô đất đều là tài sản của UBND xã Giao Minh. Diện tích các lô đất từ 111-367 m2/lô. Giá khởi điểm từ 13-17,6 triệu đồng/m2; tương đương mỗi lô có giá khởi điểm từ hơn 1,6 tỷ đến trên 6 tỷ đồng.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu từ 8h ngày 21/10 đến trước 17h ngày 5/11, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Bắc và trụ sở UBND xã Giao Minh.

Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại hội trường UBND xã Giao Minh.