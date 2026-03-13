TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh

Mình chúc bạn sẽ kiên định và thành công trên con đường đã chọn. Có thể trải nghiệm của mình chỉ đúng trong một số trường hợp, nhưng mình xin chia sẻ một vài điều từ hành trình của bản thân. Trong quá trình học tập và nghiên cứu, mình rất ít khi nhìn lại phía sau (mình đến từ đâu, mình đã làm được gì…) mà tập trung nhìn về phía trước. Thay vì lo lắng rằng mình đang thiếu kỹ năng hay điều kiện nào, mình sẽ nghĩ về việc làm thế nào để học được kỹ năng đó và mình có thể nhờ ai giúp đỡ để vượt qua những điều kiện nằm ngoài khả năng. Thông điệp của mình dành cho các bạn trẻ muốn theo đuổi khoa học và công nghệ là hãy tập trung vào ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất, đam mê là cái gốc của sự thành công và điều đó phải xuất phát từ bên trong mỗi cá nhân. Không ai có thể ép mình đam mê một lĩnh vực nào đó, nhưng mình muốn khích lệ các bạn rằng nghiên cứu khoa học là một “đam mê có thưởng”, vì nó cho phép chúng ta khám phá tri thức mới và đóng góp cho xã hội. Thứ hai là định hướng. Điều này có thể đạt được nếu các bạn chủ động theo dõi các xu hướng và công trình nổi bật tại các hội thảo và tạp chí khoa học hàng đầu, hoặc thông qua mạng xã hội học thuật. Một cách rất đơn giản là sử dụng LinkedIn để kết nối và theo dõi các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Từ đó, các bạn có thể hiểu được cộng đồng khoa học đang quan tâm điều gì và xác định những đề tài phù hợp với điều kiện của mình. Thứ ba là mạng lưới hợp tác. Hiện nay, một số cơ sở nghiên cứu tại Việt Nam đã có điều kiện khá tốt, tiệm cận chuẩn quốc tế. Các bạn có thể chủ động tham gia vào những môi trường đó, đồng thời mạnh dạn liên hệ với các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nếu các bạn thể hiện được sự nghiêm túc, đam mê và mục tiêu rõ ràng, mình tin rằng các bạn sẽ tìm được những người sẵn sàng hỗ trợ. Cá nhân mình cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn trẻ trong khả năng của mình. Khoa học là một hành trình dài, nhưng nếu chúng ta cùng nhau xây dựng cộng đồng và hỗ trợ lẫn nhau, con đường đó sẽ trở nên ngắn hơn rất nhiều.