3 khách mời tham gia giao lưu với độc giả Báo VietNamNet vào ngày 13/3 gồm: Anh Mùa A Thi (sinh năm 1999, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên; lĩnh vực Hoạt động xã hội); TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (sinh năm 1991, giảng viên Khoa học robot, ĐH Queensland, Australia; lĩnh vực Nghiên cứu khoa học); Trần Minh Hoàng (sinh năm 2007, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội; lĩnh vực Học tập).

Trưởng bản Mùa A Thi

Mùa A Thi là chàng trai trẻ từng cứu 90 người dân thoát khỏi thảm họa lũ quét, sạt lở đất bằng hành động dũng cảm, quyết đoán.

Rạng sáng 1/8/2025, khi bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên) đối mặt với nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, Trưởng bản Mùa A Thi đã kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và lập tức gọi dân chạy nạn. Anh nhanh chóng cảnh báo và yêu cầu sơ tán khẩn cấp 21 hộ dân. Nhờ đó, khoảng 90 người trong khu vực nguy hiểm đã kịp thoát nạn trước khi đất đá ập xuống.

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm, quyết đoán của Mùa A Thi. Anh cũng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất vì hành động dũng cảm cứu người và tài sản trong trận lũ quét.

Với vai trò Trưởng bản Háng Pu Xi, anh thường xuyên vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, đoàn kết phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Anh cũng tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình và hỗ trợ cộng đồng; chủ động áp dụng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với bà con trong bản. Mùa A Thi được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2025.

TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh

Sinh năm 1991, TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh ghi dấu ấn với công trình Dung hợp cảm biến đa mô hình cho nhận thức robot, hứa hẹn phát triển phương tiện thông minh trong đô thị. Mục tiêu công trình của anh là nghiên cứu phương thức dung hợp dữ liệu từ các cảm biến di động (Camera, LiDAR, IMU) và cảm biến được lắp đặt trong hạ tầng cơ sở (UWB), để đạt được khả năng định vị và nhận thức không gian cho robot một cách ổn định. Từ việc áp dụng phương pháp VIRAL Fusion (dung hợp thị giác - quán tính - khoảng cách - LiDAR), dựa trên mô hình xử lý dữ liệu theo từng bước thời gian rời rạc, nghiên cứu mở ra hướng dung hợp cảm biến dùng thời gian liên tục SLICT mới lạ với nhiều tính năng ưu việt so với thời gian rời rạc.

Công trình của anh cũng đã được công bố trên tạp chí IEEE Transactions on Robotics (Q1, H-index: 201, IF: 10.2) và IEEE Robotics and Automation Letters (Q1, H-index: 129, IF: 5.3). Hướng nghiên cứu của anh có thể áp dụng cho robot và các phương tiện tự hành, góp phần xây dựng nền tảng định vị và nhận thức vững chắc cho các phương tiện tự hành trong môi trường đô thị đông đúc và phức tạp như ở Việt Nam.

TS Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh, giảng viên Khoa học robot, ĐH Queensland, Australia.

TS Minh cũng có 21 bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Q1 (gồm 10 bài là tác giả chính); 9 bài báo tại các hội nghị quốc tế uy tín hạng A* (5 bài là tác giả chính); 4 báo cáo khoa học trong kỷ yếu hội nghị quốc tế uy tín hạng A (1 bài là tác giả chính); 6 báo cáo khoa học trong kỷ yếu hội nghị quốc tế khác.

Anh cũng vinh dự được trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng 2025.

Em Trần Minh Hoàng

Sinh năm 2007, Trần Minh Hoàng giành 2 huy chương Olympic Toán quốc tế (huy chương Vàng năm 2025 và huy chương Bạc năm 2024).

Nam sinh cũng giành 3 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Hình học Iran trong 3 năm liền (2022; 2023 (với điểm số cao nhất); 2024).

Trần Minh Hoàng, chủ nhân của tấm Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2025, hiện là sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Minh Hoàng là học sinh xuất sắc cả 3 năm học tại Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Hoàng gây ấn tượng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán với giải Nhất (thủ khoa) năm học 2022-2023; giải Nhì năm học 2023-2024.

Với thành tích xuất sắc trong học tập, em 2 lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba.

Nam sinh cũng sở hữu nhiều danh hiệu, giải thưởng khác như: Giải thưởng Lê Văn Thiêm năm học 2024-2025; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025 và “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm 2024; giải Ba Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2022.

Em cũng được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2025.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng thường niên của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về tinh thần nỗ lực, phấn đấu vươn lên ở các lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý hành chính nhà nước.

Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đã chọn ra 19 đề cử tiêu biểu từ 145 hồ sơ từ 37 đơn vị trên cả nước để vào vòng bình chọn trực tuyến.

Sau vòng bình chọn trực tuyến, Hội đồng xét tặng sẽ họp lần 2 để chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).