GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, trứng không phải là "thuốc bổ" cho tim nhưng cũng không phải là "kẻ thù" của trái tim như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Rất nhiều người, đặc biệt là người trung niên kiên quyết loại trứng gà khỏi mâm cơm vì lo xơ vữa động mạch hay đột quỵ. Bà Mai (Cầu Giấy) cho biết, mấy năm nay gần như không "đụng đũa", có lần lỡ bữa, chẳng kịp nấu gì ăn - bà luộc trứng nhưng chỉ dám ăn một chút lòng trắng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng là một loại thực phẩm bổ dưỡng, giá thành rẻ, lại dễ bảo quản và chế biến. Mỗi quả trứng gà lớn cung cấp 70-80 kcal, 6-7g protein chất lượng cao và nhiều dưỡng chất thiết yếu như vitamin B12, vitamin D, choline, selenium, lutein và zeaxanthin.

Dù giàu dinh dưỡng, một quả trứng lớn lại chứa khoảng 180-200mg cholesterol, tập trung chủ yếu ở lòng đỏ. Trong nhiều thập niên trước đây, giới y khoa từng cho rằng việc ăn nhiều cholesterol từ thực phẩm sẽ trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu, từ đó thúc đẩy xơ vữa động mạch, dẫn đến nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Tuy nhiên, GS Hùng cho biết, khoa học dinh dưỡng ngày nay đã có cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn. Theo đó, cholesterol trong máu, đặc biệt là LDL-cholesterol (thường gọi là cholesterol "xấu"), không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào lượng cholesterol nạp vào từ thực phẩm.

Ăn trứng hằng ngày có làm ảnh hưởng tim mạch? Ảnh: An Hà

“Trên thực tế, gan mới là cơ quan tự tổng hợp phần lớn cholesterol cho cơ thể. Bên cạnh đó, mức độ đáp ứng cholesterol từ thức ăn cũng có sự khác biệt đáng kể giữa từng người”, GS Hùng nói.

Ông cũng nhấn mạnh, chất béo bão hòa trong toàn bộ khẩu phần ăn thường có ảnh hưởng mạnh hơn tới LDL-cholesterol so với lượng cholesterol đến từ một quả trứng đơn lẻ. Các nguồn chất béo bão hòa này thường hiện diện nhiều trong thịt mỡ, thịt chế biến sẵn, bơ, mỡ động vật, sản phẩm sữa nguyên kem, bánh ngọt công nghiệp và các món chiên rán.

Nhồi máu cơ tim không bị quyết định bởi một quả trứng

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ năm 2026, để bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả, điều cốt lõi nằm ở toàn bộ mô hình ăn uống lâu dài, chứ không nên chỉ tập trung vào một chất dinh dưỡng hay một loại thực phẩm riêng lẻ. Ăn trứng ở mức độ vừa phải có thể là một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch.

Đối với phần lớn người khỏe mạnh, các chuyên gia tim mạch cho biết việc tiêu thụ mỗi ngày một quả trứng (nguyên lòng đỏ) kết hợp trong một chế độ ăn cân đối, giàu thực phẩm thực vật và ít chất béo bão hòa là mức độ hợp lý và chấp nhận được. Các bằng chứng hiện nay không cho thấy mức tiêu thụ vừa phải này làm tăng rõ rệt nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hay đột quỵ không thể bị quyết định chỉ bởi một quả trứng trong bữa sáng. Yếu tố quyết định là tổng thể những gì chúng ta nạp vào mỗi ngày, kết hợp cùng các chỉ số như cân nặng, vận động thể lực, huyết áp, đường máu, LDL-cholesterol và thói quen hút thuốc lá.

"Vì vậy, thay vì hỏi 'Có nên kiêng trứng không?', có lẽ câu hỏi đúng hơn là: 'Tôi đang ăn trứng như thế nào và toàn bộ chế độ ăn của tôi có thực sự tốt cho trái tim hay không?", GS Hùng lưu ý.