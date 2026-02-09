Theo ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, giáo sư Đỗ Văn Đại vừa được tặng Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm theo sắc lệnh của Thủ tướng Pháp. Đây là sự ghi nhận của nước Pháp đối với những đóng góp quan trọng của giáo sư Đỗ Văn Đại trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Những đóng góp của ông đã đóng vai trò lớn trong việc tăng cường hợp tác pháp lý giữa Việt Nam và Pháp, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi giữa các nhà thực hành pháp luật, giới học thuật và sinh viên, nhằm làm sinh động và phát triển cộng đồng pháp lý Pháp ngữ tại Việt Nam.

GS Đỗ Văn Đại là người duy nhất có học hàm giáo sư ở Trường ĐH Luật TPHCM

Giáo sư Đỗ Văn Đại sinh năm 1974, tốt nghiệp Cử nhân Luật (1999), Thạc sĩ Luật (2000) và Tiến sĩ Luật (2004) tại Đại học Aix-Marseille III (Cộng hòa Pháp). Sau thời gian học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp, năm 2007, ông trở về Việt Nam và công tác tại Trường ĐH Luật TPHCM đến nay. Ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư năm 2011 và giáo sư năm 2021.

Năm 2008, ông Đỗ Văn Đại được bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Luật Dân sự. Năm 2011, ông được giao quyền Trưởng Khoa Luật Dân sự và sau đó, năm 2012, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Khoa Luật Dân sự. Sau hai nhiệm kỳ giữ chức Trưởng Khoa Luật Dân sự, năm 2022, giáo sư Đỗ Văn Đại được giao phụ trách Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam và hiện là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM.

Điều đặc biệt, hiện giáo sư Đỗ Văn Đại là người duy nhất có học hàm giáo sư tại trường.