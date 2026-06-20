Hãng thông tấn RBC đưa tin, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 19/6 đã nhận được báo cáo từ Chuẩn tướng Oleksandr Bakulin, chỉ huy Quân đoàn số 19 về tình hình chiến sự ở thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh miền đông Donetsk.

Pháo binh Nga khai hỏa. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Ông Syrskyi cho hay: “Các lực lượng đối phương gây áp lực liên tục lên Kostiantynivka khi tận dụng ưu thế về quân số, cũng như không màng đến tổn thất. Phía Nga cố thực hiện các cuộc tấn công theo từng nhóm nhỏ và tìm kiếm các điểm yếu của phòng tuyến. Tuy nhiên, chúng tôi đã kịp thời phát hiện những ý định trên và thực hiện việc phòng thủ chủ động khiến đối phương hứng chịu tổn thất đáng kể”.

Theo bản đồ cập nhật từ chuyên trang theo dõi xung đột Deep State, vùng xám tức nơi nổ ra giao tranh giữa các lực lượng Nga và quân phòng thủ Ukraine hiện lan vào khu vực trung tâm thành phố Kostiantynivka.

Bản đồ cập nhật chiến sự ở Kostiantynivka hôm 19/6. Ảnh: Deep State

Ukraine công khai bí mật về vũ khí Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov hôm 19/6 cho biết nước này vừa ra mắt một kho dữ liệu “kỹ thuật chuyên sâu xoay quanh vũ khí của Nga” để chia sẻ với các quốc gia đồng minh.

Ông Fedorov viết trên mạng xã hội X: “Ukraine vừa ra mắt TrophyLab khi mở cửa cho các đối tác toàn cầu tiếp cận công nghệ vũ khí bị thu giữ của Nga. Từng quả tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và khí tài bị thu giữ trên chiến trường giờ đây là nguồn tri thức cho ‘thế giới tự do’. Thông qua nền tảng này, chính phủ các nước đồng minh, viện nghiên cứu và các nhà sản xuất quốc phòng có thể tiếp cận những dữ liệu kỹ thuật chuyên sâu, các báo cáo cũng như điểm yếu của vũ khí… Điều vốn được coi là lợi thế bí mật của đối phương đang bị phá bỏ nhằm mục đích bảo vệ nền dân chủ”.

Theo báo Kyiv Independent, cho tới nay quân đội Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Fedorov.