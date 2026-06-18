Nga hứng chịu đợt tấn công lớn thứ 2 trong tuần

Sáng sớm 18/6, thủ đô của Nga phải đối mặt với một cuộc không kích dữ dội của UAV Ukraine. Nhiều tiếng nổ vang lên và khói bao phủ bầu trời Moscow.

Nhà máy lọc dầu Nga bị tấn công. Ảnh: Exilenova-Plus/Telegram

Theo hãng tin TASS và báo Kyiv Independent, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin và nhiều kênh giám sát cho biết hàng chục UAV đã lao về phía thành phố và ít nhất 42 chiếc đã bị bắn rơi. Cuộc tấn công được cho nhắm vào nhà máy lọc dầu Moscow lần thứ 2 trong vòng 3 ngày, gây ra một vụ cháy lớn tại cơ sở này.

Thị trưởng Moscow cho biết thêm một tòa nhà ở trung tâm mua sắm Sadovod phía đông nam thành phố bị thiệt hại nhỏ. Tuy nhiên, vụ tấn công không gây thương vong về người và các đội cứu hộ đang làm việc tại những nơi UAV bị bắn hạ.

Nhà chức trách đang thực hiện các hạn chế bay tạm thời tại các sân bay Vnukovo, Sheremetyevo và Zhukovsky của Moscow. Những hình ảnh và video được người dân đăng tải lên mạng xã hội cho thấy các đám cháy và vụ nổ ở nhiều địa điểm trên khắp thủ đô Nga. Kênh theo dõi tin tức Exilenova-Plus trên Telegram đã đăng tải một đoạn video do người dân địa phương quay, trong đó có cảnh các tầng trên cùng của một tòa nhà đang bốc cháy cũng như một đám cháy gần nhà máy lọc dầu.

Vụ tấn công trên diễn ra 2 ngày sau khi Ukraine dùng UAV tầm xa tập kích nhà máy lọc dầu Moscow vào ngày 16/6.

Thủ đô Kiev của Ukraine hứng "mưa tên lửa và UAV"

Phòng không Ukraine đánh chặn UAV. Ảnh: Kyiv Independent

Theo các quan chức Ukraine, từ đêm 17/6 đến rạng sáng 18/6, Nga đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo và UAV vào Kiev. Những tiếng nổ đầu tiên vang lên ở thủ đô Ukraine lúc 1h30 sáng 18/6. Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương vong trong vụ việc. Cảnh báo không kích đã được hủy bỏ vào khoảng 2h39.

Tuy nhiên, chỉ hơn một giờ sau, còi báo động lại vang lên khi các UAV của Nga bay vòng quanh Kiev. Các phóng viên của tờ Kyiv Independent một lần nữa đưa tin về những tiếng nổ lớn và nhà chức trách kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn. Cảnh báo lại được ban bố.

Khả năng bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi tên lửa đạn đạo của Nga phụ thuộc rất nhiều vào tên lửa đánh chặn Patriot. Tuy nhiên, Ukraine thừa nhận nguồn cung tên lửa ngày càng cạn kiệt trong khi đó là vũ khí duy nhất được chứng minh hiệu quả trong việc chống lại các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.