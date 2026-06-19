Lính Ukraine điều khiển UAV. Ảnh: Kyiv Independent

Theo Kyiv Independent, gói viện trợ trên được công bố ngày 18/6 tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO và nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) tại Brussels, Bỉ. Tiền để mua số vũ khí trên được lấy từ khoản vay Tăng tốc Doanh thu Đặc biệt (ERA) trị giá 3 tỷ USD của Anh dành cho Ukraine, được bảo đảm bằng tiền thu từ tài sản bị đóng băng của Nga.

Gói viện trợ bao gồm máy bay không người lái (UAV) do Ukraine sản xuất, dự kiến ​​giao hàng vào cuối năm 2026, cũng như tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) và hệ thống radar mặt đất nhằm tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trước các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa và UAV của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Dan Jarvis đã công bố gói viện trợ này sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Brussels, bên lề cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO và UDCG, nhóm quy tụ gần 50 quốc gia phối hợp hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Jarvis nói: "Gói UAV, tên lửa phòng không và radar này sẽ giúp bảo vệ người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga".

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tăng cường hệ thống tên lửa Patriot và khả năng chống tên lửa đạn đạo nằm trong số những ưu tiên hàng đầu của Kiev tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO trong bối cảnh Nga đang liên tục tấn công trên không quy mô lớn vào Ukraine.

Gói viện trợ quân sự trên được đưa ra sau khi London công bố một loạt biện pháp hồi đầu tuần, bao gồm 282 triệu USD hỗ trợ tài chính xuất khẩu cho ngành năng lượng hạt nhân của Ukraine và 70 lệnh trừng phạt mới nhắm vào hạm đội ngầm, các mạng lưới mua sắm quân sự và các kế hoạch tài chính của Nga.