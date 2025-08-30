Ngày 30/8, Toà án nhân dân tỉnh An Giang xét xử, tuyên phạt bị cáo Giáp Văn Tuấn (57 tuổi, ngụ xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) 3 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, Tuấn là giáo viên âm nhạc tiểu học tại thị trấn núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cũ). Cuối tháng 12/2024, bị cáo được phân công tham gia ban tổ chức hội thi ca múa nhạc cấp huyện năm học 2024-2025.

Khoảng 16h30 ngày 14/1/2025, sau buổi tập văn nghệ, nữ sinh lớp 5 đi xe đạp điện chở bạn học chuẩn bị ra về. Lúc này, bị cáo Tuấn đi tới nói chuyện và dùng tay trái sờ vào vùng đầu và bộ phận nhạy cảm của 2 nữ sinh trên. Một trong 2 em đã kể lại vụ việc cho người nhà.

Sau đó, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu xử lý. Cuối tháng 2 vừa qua, Tuấn bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 11/3, hiệu trưởng trường có đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 25/4, Tuấn bị khởi tố, điều tra. Quá trình điều tra, bị cáo thừa nhận chỉ có hành vi dâm ô một nữ sinh.