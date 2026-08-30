Kết quả này gợi ý rằng cách giáo viên truyền đạt kiến thức, xây dựng mối quan hệ với học sinh và tổ chức lớp học có thể đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì động lực học tập của các em trong những năm cuối phổ thông.

Chất lượng giảng dạy có liên quan đến việc học sinh học hết THPT

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu từ cuộc khảo sát học sinh hằng năm của Trung tâm Thống kê và Đánh giá Giáo dục bang New South Wales (NSW), Australia.

Nhóm nghiên cứu khảo sát khoảng 40.000 học sinh lớp 9 và 10 tại các trường công lập trên toàn bang. Học sinh lớp 10 được hỏi về dự định học tập sau đó, như hoàn thành THPT, vào đại học hay theo học các chương trình đào tạo nghề.

Các nhà nghiên cứu đồng thời xem xét trải nghiệm học tập của những học sinh này ở lớp 9, tập trung vào các phương pháp giảng dạy được các nghiên cứu trước đó chứng minh là hiệu quả.

Theo The Conversation, lớp 9 được lựa chọn vì tại NSW, lớp 10 là năm cuối của giáo dục bắt buộc. Do đó, lớp 9 là một giai đoạn quan trọng để hỗ trợ học sinh đưa ra quyết định về việc tiếp tục học tập.

Kết quả cho thấy học sinh được trải nghiệm chất lượng giảng dạy tốt hơn ở lớp 9 có xu hướng đặt mục tiêu hoàn thành THPT cao hơn.

Những học sinh đánh giá chất lượng giảng dạy ở mức cao nhất có khả năng dự định học hết THPT và vào đại học cao khoảng 1,5 lần so với nhóm không có ý định hoàn thành THPT.

Chất lượng giảng dạy ở lớp 9 có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tiếp tục theo học các cấp cao hơn của học sinh. Ảnh minh họa

Kế hoạch ở lớp 10 và kết quả thực tế

Nghiên cứu cũng theo dõi liệu những dự định của học sinh lớp 10 có trở thành hiện thực hay không.

Khoảng 8/10 học sinh dự định hoàn thành THPT và vào đại học sau đó thực sự hoàn thành lớp 12. Trong khi đó, tỷ lệ này chỉ khoảng 2-3/10 ở nhóm học sinh ít chắc chắn nhất về việc học hết THPT.

Theo các nhà nghiên cứu, kết quả cho thấy mối liên hệ rõ rệt giữa kế hoạch học tập của học sinh ở lớp 10 và khả năng các em hoàn thành lớp 12.

Mối liên hệ này vẫn được ghi nhận sau khi tính đến các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kế hoạch học tập, trong đó có năng lực học tập trước đó và hoàn cảnh kinh tế - xã hội.

Giáo viên có thể hỗ trợ học sinh như thế nào?

Theo nghiên cứu, một số cách dạy học có thể góp phần giúp học sinh duy trì việc học và xây dựng kế hoạch cho tương lai.

Gắn kiến thức với thực tế: Học sinh cần hiểu kiến thức được sử dụng như thế nào trong cuộc sống. Chẳng hạn, giáo viên có thể chỉ ra cách kiến thức toán học được áp dụng để định giá sản phẩm và quản lý tài chính khi kinh doanh.

Hướng dẫn rõ ràng: Giáo viên có thể cung cấp bài mẫu, giải thích cụ thể yêu cầu và chia những bài tập lớn thành các bước nhỏ. Cách này giúp học sinh biết mình cần đạt được gì và nhận thấy sự tiến bộ.

Lắng nghe học sinh: Ghi nhận ý kiến, bảo đảm học sinh được tiếp cận công bằng với các nguồn lực học tập và duy trì kỳ vọng phù hợp có thể giúp các em cảm thấy mình thuộc về môi trường trường học.

Duy trì nề nếp ổn định: Các quy định và thói quen được thực hiện nhất quán giúp học sinh biết trước điều gì sẽ xảy ra trong lớp, từ đó tập trung hơn vào việc học thay vì những hành vi gây gián đoạn.

Bên cạnh hoạt động dạy học, nhà trường cũng có thể hỗ trợ học sinh tìm hiểu các lựa chọn sau khi tốt nghiệp, từ học đại học đến đào tạo nghề.

Chưa thể khẳng định quan hệ nhân quả

Các nhà nghiên cứu lưu ý đây là nghiên cứu về mối tương quan. Vì vậy, kết quả cho thấy chất lượng giảng dạy có liên quan đến kế hoạch học tập và khả năng hoàn thành THPT của học sinh nhưng chưa thể khẳng định chất lượng giảng dạy là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những kết quả này.

Ngoài ra, nghiên cứu chưa xem xét một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của học sinh, chẳng hạn sự hỗ trợ từ gia đình và cha mẹ.

Dù còn những hạn chế, kết quả cho thấy chất lượng giảng dạy có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thái độ của học sinh đối với trường học, kế hoạch cho tương lai và khả năng các em tiếp tục học đến cuối cấp.