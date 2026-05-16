Mới đây, học sinh và phụ huynh của Trường THCS Thái Thịnh (Hà Nội) thật sự bất ngờ với tiết mục cực kỳ ấn tượng và sôi động đến từ thầy hiệu trưởng tại buổi lễ tri ân thầy cô và trưởng thành học sinh khối 9.

Trên nền nhạc bài hát “Hãy hát lên”, thầy hiệu trưởng đã thể hiện vũ đạo uyển chuyển, sôi động cùng giọng hát đầy nội lực.

Màn trình diễn của thầy hiệu trưởng đã thực sự “đốt nóng” bầu không khí của chương trình. Tiết mục “cực cháy” của thầy hiệu trưởng khiến các học sinh thích thúc và đón nhận nhiệt tình. Sau những bước nhảy của thầy, các em học sinh đã cùng bước lên sân khấu nhảy và hát cùng thầy hiệu trưởng.

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh cho hay, không ngờ hoạt động sinh hoạt nội bộ để tăng tính gắn kết của thầy cô và phụ huynh, học sinh nhà trường lại nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Thầy Cường cho biết, sự kiện diễn ra tối 15/5 với sự góp mặt của toàn bộ học sinh, đại diện phụ huynh cùng các thầy cô giáo giảng dạy khối 9.

“Đây đơn giản chỉ là một tiết mục để kết thúc chương trình thường niên của cha mẹ học sinh nhà trường tổ chức nhằm tri ân thầy cô và trưởng thành cho học sinh lớp 9. Tôi chỉ muốn tạo một kỷ niệm đẹp, năng lượng tích cực, lạc quan cho các học sinh của mình trước kỳ thi vào lớp 10 đầy áp lực, căng thẳng sắp tới. Tôi cảm nhận các em cũng như phá bỏ đi được phần nào những căng thẳng, áp lực”, ông Cường nói.

Ông Cường cho rằng, trước ngưỡng cửa thi lớp 10 của các học sinh khối 9, vai trò chia sẻ, đồng hành của các thầy cô và phụ huynh rất quan trọng.

“Các phụ huynh hãy đồng hành cùng con mỗi ngày, cùng con điều chỉnh để có nhịp sinh học cho phù hợp với thời gian của những buổi thi. Hãy nhớ chúng ta động viên con ôn tập, nhưng đừng tạo áp lực không cần thiết lên cho con”, ông Cường nói.

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh trao tặng giấy khen cho các học sinh giỏi của trường năm học 2025-2026.

Vị hiệu trưởng cũng nhắn gửi, trong thời gian thi, cha mẹ hoặc người thân nên bố trí đưa học sinh đi thi để đảm bảo yên tâm không đến sai điểm thi và một số tình huống có thể phát sinh như quên giấy tờ, đồ dùng học tập,....

“Hãy động viên con tự tin, không đặt nặng vấn đề về điểm, đỗ - trượt. Đặc biệt không nên xem đáp án các môn sau mỗi buổi thi và yêu cầu con đối chiếu. Gia đình học sinh cần lưu ý tránh tình huống học sinh ngủ quên muộn giờ thi buổi chiều.

Sau kỳ thi, cha mẹ cần ổn định tâm lý cho con cho dù làm bài tốt hay không. Trong trường hợp con không đạt nguyện vọng, hãy tìm kiếm một ngôi trường ngoài công lập, một trường đào tạo nghề… để con tiếp tục học tập và động viên con nỗ lực trong hành trình mới.

“Tôi muốn nhắn gửi tới các học trò rằng với những gì các em đã được thầy cô ôn tập và cả quá trình bản thân đã nỗ lực, cố gắng, các em sẽ có một kỳ thi thành công. Chúc các em có sức khỏe tốt, bình tĩnh, tự tin, làm bài tốt, đạt kết quả cao”, ông Cường nói.