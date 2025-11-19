Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ, trong tiến trình 80 năm xây dựng, phát triển ngành Giáo dục, có sự đóng góp to lớn của những nhà quản lý giáo dục như nguyên Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thị Bình. Đó là niềm tự hào chung của toàn ngành Giáo dục.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn thăm, chúc mừng và chia sẻ với nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thị Bình về những công việc của ngành Giáo dục. Ảnh: Trần Hiệp

Bộ trưởng cho biết, nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD-ĐT đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nhà giáo. Trong đó, ngày 18/11 vừa qua, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ động thổ xây dựng, tu bổ khu giáo dục truyền thống ngành Giáo dục tại thôn Khuôn Trú, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, để tri ân những thế hệ đi trước đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Giáo dục Việt Nam, phát triển đất nước.

Theo ông Nguyễn Kim Sơn, trong bối cảnh mới, giáo dục, đào tạo được Đảng, Nhà nước dành nhiều sự quan tâm, đầu tư, phát triển một cách toàn diện, toàn ngành nguyện cố gắng hết sức để hoàn thành các mục tiêu đã được giao.

Xác định những mục tiêu, trọng trách mới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong mỏi nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thị Bình tiếp tục quan tâm, tư vấn, truyền tâm huyết, trí tuệ cho ngành Giáo dục trong chặng đường tiếp theo.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc mừng nguyên Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thị Bình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Trần Hiệp

Bà Nguyễn Thị Bình gửi lời cảm ơn và chia sẻ với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về những công việc trong thời gian tới như chính sách đãi ngộ cho đội ngũ nhà giáo, thu hút và sử dụng nhân tài, quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại trong giáo dục. Trong đó, đối với vấn đề tuyển dụng giáo viên, bà Bình nhấn mạnh, cần thống nhất về một cơ quan quản lý để thực hiện nhất quán các chính sách.

Bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã xác định nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Trong bối cảnh mới, giáo dục cần tiếp tục đổi mới toàn diện để đáp ứng nhu cầu về chất lượng nhân lực.

Khẳng định nhiệm vụ đó rất nặng nề nhưng cao cả, bà Nguyễn Thị Bình cho rằng, toàn ngành cần cố gắng, nỗ lực để vượt qua những thách thức. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thị Bình chúc toàn ngành Giáo dục, các thầy cô giáo phát huy năng lực, cống hiến hết mình cho sự phát triển của ngành Giáo dục cũng như của đất nước.