Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa có công văn gửi các sở GD-ĐT về việc tổ chức khảo sát năng lực Tiếng Anh đối với giáo viên phổ thông.

Theo đó, các sở GD-ĐT chủ động lựa chọn và phối hợp với các đơn vị đã đăng ký, tham gia hiệu chuẩn bộ đề khảo sát của Bộ để tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh cho giáo viên.

Đối tượng tham gia là giáo viên phổ thông công lập đã tự đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 4 (trừ giáo viên dạy môn Tiếng Anh).

Khảo sát được thực hiện trực tuyến trên máy tính. Các sở GD-ĐT phối hợp với đơn vị được lựa chọn tổ chức cho giáo viên tham gia tại trường đang công tác hoặc theo cụm trường gần nhất.

Thời gian khảo sát trước ngày 23/6.

Giáo viên phổ thông sẽ được khảo sát năng lực tiếng Anh trước ngày 23/6. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Theo đó, các sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông công lập lập danh sách giáo viên tham gia khảo sát và thành lập tổ giám sát bảo đảm việc khảo sát được thực hiện nghiêm túc, khách quan.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT bảo mật kết quả khảo sát và chỉ sử dụng kết quả này cho công tác quản lý, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo tại địa phương, phục vụ việc triển khai chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các địa phương không sử dụng kết quả khảo sát này cho việc đánh giá giáo viên.