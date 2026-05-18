Nếu được ban hành, thông tư này sẽ thay thế các quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Thông tư 11 và Thông tư 12 năm 2021 của Bộ GD-ĐT.

Đề xuất mở rộng đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư 11 và Thông tư 12, đối tượng bồi dưỡng để làm giáo viên chỉ là cử nhân, tức sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Điều này dẫn đến sinh viên không phải ngành sư phạm phải mất ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân mới có thể có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia ứng tuyển làm giáo viên.

Dự thảo mới mở rộng đối tượng được bồi dưỡng sang người có bằng cử nhân hoặc sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành đào tạo phù hợp. Nhóm này có thể tham gia bồi dưỡng để trở thành giáo viên tiểu học các môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật), Tin học và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ; hoặc giáo viên THCS, THPT ở các môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Điều này nhằm khắc phục khó khăn trong thu hút nguồn nhân lực vào ngành giáo dục, đặc biệt ở các môn đặc thù như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học - vốn đang thiếu giáo viên; đồng thời rút ngắn thời gian đào tạo, chủ động tạo nguồn giáo viên sớm hơn và tăng tính linh hoạt cho hệ thống đào tạo.

Giáo viên và học sinh tiểu học tại Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới.

Nếu trước đây các quy định chủ yếu tập trung vào kiến thức và kỹ năng sư phạm cơ bản, dự thảo thông tư mới chuyển mạnh từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Chương trình được thiết kế theo các nhóm năng lực cụ thể gồm: Dạy học, giáo dục, quan hệ xã hội và phát triển cộng đồng, phát triển bản thân.

Nhiều học phần được yêu cầu học trực tiếp nhằm tăng tính thực hành, giúp giáo viên được trang bị toàn diện hơn về tư vấn học sinh, phối hợp với cộng đồng, nghiên cứu và đổi mới phương pháp dạy học.

Đáng chú ý, lần đầu tiên các nội dung như ứng dụng công nghệ số, dạy học trực tuyến, sử dụng nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào chương trình bồi dưỡng. Điều này phù hợp xu hướng chuyển đổi số giáo dục, giúp giáo viên thích ứng với môi trường dạy học mới.

Tăng thực hành, thực tập và kỹ năng nghề nghiệp

Dự thảo thông tư quy định chương trình bồi dưỡng gồm 32 tín chỉ, chia thành 2 phần: kiến thức chung (12 tín chỉ) và kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm (20 tín chỉ). Số tín chỉ này giảm so với quy định tại Thông tư 11 (35 tín chỉ) và Thông tư 12 (34 tín chỉ).

Đồng thời, chương trình tăng tỷ trọng thực hành, chú trọng các kỹ năng nghề nghiệp như thiết kế bài dạy, quản lý lớp học, xử lý tình huống sư phạm và tổ chức hoạt động giáo dục thực tiễn.

Người học cũng được lựa chọn học phần theo nhu cầu và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với từng cấp học, môn học. Cách tiếp cận này giúp cá nhân hóa quá trình bồi dưỡng và đáp ứng đa dạng đối tượng học viên.

Để bảo đảm chất lượng đầu ra và chuẩn nghề nghiệp, dự thảo quy định thời gian bồi dưỡng tối thiểu 10 tháng. Những trường hợp được miễn một số học phần có thể rút ngắn thời gian học tương ứng.

Dự thảo cũng quy định điều khoản chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi người học. Theo đó, các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khai giảng trước thời điểm thông tư có hiệu lực vẫn tiếp tục thực hiện theo Thông tư 11 và Thông tư 12.