Bộ GD-ĐT vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên gửi đến sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Cử tri tỉnh Hưng Yên nêu hiện nay, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ vẫn còn tồn tại, nhất là giáo viên dạy các môn tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật.

Tình trạng này nếu không sớm khắc phục sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình, kế hoạch dạy học. Vì vậy, cử tri kiến nghị Bộ GD-ĐT có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm.

Trả lời, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, qua đó được bổ sung 65.980 biên chế giáo viên cho giai đoạn 2022-2026.

Mặc dù giai đoạn 2022-2024, cả nước đã tuyển dụng được hơn 40.000 giáo viên, tuy nhiên số học sinh 2 năm học vừa qua không ngừng tăng, dẫn đến số lớp học và số giáo viên cần có cũng tăng theo. Số giáo viên cần tăng thêm năm học 2023-2024 là 13.676, còn năm học 2024-2025 là 22.000, dẫn đến nhiều địa phương vẫn còn thiếu.

Bên cạnh đó, nguyên nhân thiếu giáo viên còn do sức hút vào ngành giáo dục còn hạn chế, mức thu nhập thấp; nguồn tuyển một số môn như tin học, ngoại ngữ, nghệ thuật không nhiều do sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành này có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp khác có thu nhập cao hơn làm giáo viên.

Việc tuyển sinh sư phạm các môn này cũng gặp khó khăn khi nhu cầu của học sinh lựa chọn ít, đặc biệt là môn nghệ thuật đòi hỏi phải có năng khiếu.

Ngoài ra, việc tuyển dụng giáo viên còn chậm do quy trình phân bổ biên chế và quy trình tuyển dụng giáo viên ở các địa phương mất nhiều thời gian.

Một số địa phương không tuyển hết biên chế được giao, dành chỉ tiêu cho việc tinh giản.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn.

Trước tình trạng thiếu giáo viên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay Bộ đã và đang tiếp tục thực hiện một số giải pháp.

Cụ thể, Bộ đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên mở mã ngành và tổ chức đào tạo theo nhu cầu của địa phương, bảo đảm nguồn tuyển cho các địa phương, nhất là những môn học mới, môn học đặc thù.

Đồng thời, Bộ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tuyển đủ số giáo viên theo biên chế được giao theo chỉ thị 32/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông; tham mưu Thủ tướng ban hành công điện để các địa phương tiếp tục tuyển dụng giáo viên khi sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học; thí điểm cơ chế tự chủ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

Cùng với các giải pháp của Trung ương, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Hưng Yên không thực hiện tinh giản biên chế bằng cách cắt giảm cơ học số biên chế giáo viên được giao; tuyển dụng giáo viên bảo đảm đúng cơ cấu môn học, đủ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Theo báo cáo, đến hết năm học 2024-2025 tỉnh Hưng Yên (gồm cả Thái Bình cũ) còn gần 4.000 biên chế giáo viên chưa sử dụng.

Đồng thời, tỉnh này cần thực hiện các giải pháp nhằm điều tiết giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; thu hút giáo viên về công tác tại địa phương và bố trí kinh phí để thực hiện hợp đồng giáo viên...