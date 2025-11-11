Ngày 11/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra các quyết khởi tố bị can đối với Vũ Duy Khương (SN 1996, trú phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Đình Triệu (SN 1993, trú xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng) về tội “Buôn lậu”; Quyết định khởi tố bị can đối với Phùng Trung Dũng (SN 2008), Vũ Thị Hằng (SN 1985) và Lương Văn Tuân (SN 1991, cả 3 đều phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”.

Đối tượng Phùng Trung Dũng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, vào hồi 19h ngày 20/10, tại khu vực bãi xe cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ trên người và phương tiện của Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuân tổng số 20kg bạc, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Số bạc trên dưới dạng các hạt nhỏ hình tròn, màu trắng được các đối tượng ngụy trang trong các túi nilon kích thước khoảng 15x8cm, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới.

Số bạc được các đối tượng nguy trang, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Quá trình điều tra ban đầu xác định, số bạc trên do Vũ Duy Khương thuê Hằng, Tuân, Dũng vận chuyển từ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, với tiền công là 20 NDT/kg (tương đương khoảng 75.000 đồng/kg) để bán cho Vũ Đình Triệu kiếm lời.

Khi Hằng, Tuân, Dũng đang vận chuyển số bạc trên từ Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái ra bãi gửi xe thuộc Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái để đưa về nhà Vũ Thị Hằng cất giấu thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

