Ngày 3/2, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin đã triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Viết Hùng (SN 1989, trú tại tổ 5, khu Thanh Sơn 8, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) có dấu hiệu câu kết, móc nối với các đối tượng ngoài tỉnh để vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy vào địa bàn Quảng Ninh. Sau khi đưa ma túy về địa phương, Hùng tổ chức phân phối, bán lẻ cho các đối tượng nghiện nhằm thu lợi bất chính.

Nguyễn Viết Hùng bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hùng đã lôi kéo, tập hợp nhiều đối tượng, hình thành đường dây khép kín, hoạt động chủ yếu tại khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, Vũ Kiều Oanh (SN 1993, trú tại tổ 4, khu Thanh Sơn 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh, người tình của Hùng) được xác định là đối tượng có vai trò tích cực, giúp sức đắc lực trong quá trình mua bán, phân phối ma túy.

Đường dây do Hùng cầm đầu hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, sử dụng nhiều biện pháp đối phó nhằm né tránh sự phát hiện, bắt giữ của cơ quan chức năng.

Đối tượng Vũ Kiều Oanh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng CSGT, Cảnh sát biển, Công an các phường Quảng Yên, Uông Bí, Hoàng Quế, Đông Triều đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ thành công Hùng, Oanh cùng 11 đối tượng khác liên quan.

Tang vật thu giữ gồm 280,152gam ma túy tổng hợp các loại, 1 xe ô tô, 9 điện thoại di động, 2 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy cùng nhiều vật chứng có liên quan khác.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong đường dây về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, lực lượng công an tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

