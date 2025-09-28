XEM CLIP:

Ghi nhận của PV VietNamNet, từ 15h30 chiều nay (28/9), tại khu vực ven biển Hà Tĩnh xuất hiện mưa và gió lớn. Tại khu vực biển Thiên Cầm, những đợt sóng cao khoảng 3m liên tục ập vào bờ.

Khu vực biển Thiên Cầm chiều 28/9. Ảnh: Thiện Lương

Theo lãnh đạo xã Thiên Cầm, chính quyền địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác di dời người dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn.

Sóng biển ghi nhận tại xã Thiên Cầm. Ảnh: Thiện Lương

Tuy nhiên, đê biển Cửa Nhượng đã xuất hiện những đợt sóng cao, nước biển tràn, liên tục uy hiếp đến sự an toàn của hệ thống đê biển này. Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để xử lý sự cố.

Sóng biển Thiên Cầm cuộn cao trước giờ bão số 10 đổ bộ.

Người dân xã Thiên Cầm đổ ra biển nắm tình hình về bão số 10.

Khu vực Cửa Nhượng từ 15h chiều nay đã có gió lớn, nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm di chuyển trên cầu. Ảnh: Khôi Nguyễn

Tại thôn Hòa Hợp, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra trận lốc xoáy. Lốc xoáy đã giật bay mái tôn nhà xưởng Hợp tác xã Trung Toàn, mái tôn của Doanh nghiệp Hưng Thịnh và một số nhà ở của người dân tại thôn Hòa Hợp.

Lốc xoáy xuất hiện tại xã Đông Kinh. Ảnh: Th.Hà

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang hỗ trợ các hộ dân và hợp tác xã di dời hàng hóa, tránh mưa bão...

Một số nhà dân ở xã Đông Kinh bị thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: Th.Hà

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn xã Đông Kinh đã xuất hiện nhiều đợt mưa gián đoạn và gió mạnh dần lên.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục sự cố do lốc xoáy. Ảnh: Th.Hà

Để ứng phó với bão, hiện nay các tổ công tác của xã đã triển khai kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 10, kiểm tra chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây cối, khơi thông các kênh tiêu nước…

Xã Đông Kinh cũng đã huy động ca nô công suất lớn, hợp đồng với các phương tiện vận tải, chuẩn bị 500 áo phao, 4 xuồng máy; duy trì túc trực hơn 100 người trong tổ an ninh trật tự, lực lượng xung kích và cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự... để ứng trực hỗ trợ người dân khi cần thiết.