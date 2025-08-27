Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 9 lên sóng tối nay, 27/8, Ngân (Việt Hoa) biết được việc đồng nghiệp xấu tính định "nẫng tay trên" chị khách sộp hôm trước nhưng bị từ chối nên nói chuyện cho ra nhẽ. Ngân nổi điên khi biết chính đồng nghiệp đã rắc phấn hoa lên cửa khiến cô bị dị ứng phải đi bệnh viện để dễ bề "cướp khách" nên đã cho cô ta một cái tát.

Ngân tiếp tục dằn mặt khi đồng nghiệp nói sẽ mách quản lý cửa hàng: "Đống phấn hoa kia chỉ là một cái tát, còn nếu cô làm điều khốn nạn hơn phải trả giá hơn rất nhiều đấy. Không tin à? thử đi rồi biết".

Trong nỗ lực giúp con gái sớm yên bề gia thất, mẹ của Ngân tiếp tục làm mối cho cô tới gặp giám đốc một công ty bất động sản khá dị. Ngân bị Tiền (Lý Chí Huy) chặn giữa đường với màn chào hỏi không thể vô duyên hơn rồi kéo xe cô ra quán cà phê một cách đột ngột.

Ở diễn biến khác, Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) mang quà sang nhà cảm ơn bà Lý (Khánh Huyền) vì đã giúp con trai mình được vào học ngôi trường mơ ước sau khi bị loại một cách bất công. Biết Đăng là đạo diễn, bà Lý đề nghị anh dàn dựng một tiểu phẩm chuyên nghiệp cho trường với vô số yêu cầu. Đăng định phản ứng nhưng bị Mỹ Anh ngăn lại. Hoá ra cô đã biết trước điều kiện này của bà Lý khi con trai được nhận lại vào trường.

Đăng có đồng ý làm theo đề nghị của bà Lý? Đồng nghiệp còn dám chơi xấu Ngân? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 9 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.