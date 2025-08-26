Gió ngang khoảng trời xanh tập 8 lên sóng tối nay, 26/8, Phương trợ lý mang cơm trưa cho Đăng (Doãn Quốc Đam), nhân thể nhắn nhủ nếu mình có gì sai sót thì mong sếp chỉ bảo vì "chỉ sợ làm không tốt là anh Đăng đuổi việc". Khi biết cơm trưa là Phương chuẩn bị riêng cho Đăng, anh em trong công ty chạy tới "thụ lộc" khiến nữ thư ký rất khó chịu.

Ở diễn biến khác, biết chuyện nên mẹ của Toàn (Tô Dũng) đã đến tận nhà cho con trai một cái tát trời giáng. "Mày có biết ngoài kia bao nhiêu người hiếm muộn khát khao có con mà không được. Còn mày thì sao? Bây giờ mày không coi mẹ ra gì nhưng mày phải nghĩ đến cái Lam chứ! Mày khổ tâm cái gì?", bà tức giận nói.

Toàn đáp: "Thế mẹ nghĩ con không muốn làm bố ạ? Con cũng muốn có con lắm chứ nhưng mẹ thử nghĩ lại xem gia đình mình ngày xưa khổ thế nào?".

Trong khi đó, lợi dụng lúc Ngân (Việt Hoa) đến bệnh viện thăm Lam (Quỳnh Kool), nữ đồng nghiệp xấu tính đã "nẫng tay trên" của cô chị khách sộp hôm trước khi quay lại cửa hàng mua bộ trang sức kim cương.

Ngân sẽ xử lý việc này ra sao? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 8 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.