Gió ngang khoảng trời xanh tập 7 lên sóng tối nay, 25/8, Mỹ Anh (Phương Oanh) không thể nhịn bà Lý (Khánh Huyền) thêm phút nào nữa nên nói cô chưa từng hứa chắc chắn giúp được nữ đại gia hợm của lên sóng truyền hình quốc gia. Trước thái độ của Mỹ Anh, bà Lý quát: "Cô im đi! Ra khỏi nhà tôi! Nói trắng ra, cô cũng chỉ là hạng người thích phông bạt, thấy sang bắt quàng làm họ thôi".

Mỹ Anh cũng không vừa, liền đáp trả: "Tất nhiên là tôi sẽ đi nhưng không có nghĩa chị có quyền xúc phạm tôi như thế. Chị có biết là mình đang cố chấp không? Chị không chấp nhận được sự thật thì đổ lỗi cho người khác. Chị muốn mọi việc theo ý mình nhưng chị có chịu nghe người khác không? Chị luôn cho rằng tiền mua được tất cả nhưng có những thứ tiền không thể đánh đổi được".

Bà Lý cho rằng chính Mỹ Anh tìm đến mình để xin học cho con trai. Mỹ Anh nói: "Chị nhầm rồi. Tôi không xin xỏ cho con tôi vào trường vì con tôi đủ năng lực. Tôi tìm đến chị vì muốn tìm đến người có tiếng nói để con tôi không phải chịu bất công thôi. Con tôi đến trường phỏng vấn bị bạn khác trêu chọc thì phản ứng lại nhưng mà nó lại bị đối xử thiên vị vì một mối quan hệ riêng. Nếu là chị thì chị có chấp nhận được không?".

Ở diễn biến khác, Toàn (Tô Dũng) không thể liên lạc được với vợ nên tìm đến Mỹ Anh để hỏi thông tin. Toàn lo lắng khi Mỹ Anh thông báo Lam đang nghỉ ngơi tại nhà mình sau khi đi viện về. Anh tưởng vợ đã đi phá thai khi hai vợ chồng chưa thống nhất về việc này nên rất sốc và đòi gặp Lam nhưng Mỹ Anh khuyên Toàn nên tĩnh tâm lại.

Trong khi đó, dù rất thương Lam (Quỳnh Kool) nhưng Ngân (Việt Hoa) vẫn phải tỏ thái độ không đồng tình với cách hành xử trẻ con của cô. Ngân nói vợ chồng là cái duyên nhưng con cái mới là máu thịt. Sau khi mắng Lam xong, Ngân lại ra an ủi cô, nói "mắng là thương, đánh là yêu".

Bà Lý liệu có giúp Mỹ Anh? Lam có thật sự phá thai? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 7 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.