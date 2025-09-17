Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 18 lên sóng tối nay, 17/9, Toàn (Tô Dũng) không còn tâm trí nào cho công việc nên không hoàn thành công việc được giao khiến lãnh đạo đài rất thất vọng. Toàn giải thích vì nhà có việc nên nhờ đồng nghiệp đi quay thay và đã chuẩn bị rất kỹ. Toàn nói xin chịu hoàn toàn trách nhiệm kể cả có bị kỷ luật.

"Phóng sự quay gấp cho chương trình trực tiếp mà cậu làm cứ như trò đùa. Cậu làm mất uy tín và thu nhập của cả một đơn vị có biết không? Tôi yêu cầu cậu thu xếp đi quay lại ngay lập tức. Đây không phải lúc cậu lấy lý do gia đình ra để trốn tránh trách nhiệm. Nếu trong chương trình trực tiếp ngày mai không có phóng sự này, tôi với cậu cùng nộp đơn xin nghỉ việc", sếp của Toàn gay gắt nói.

Vì phải giải quyết công việc ở cơ quan nên Toàn không thể tới bệnh viện cùng Lam (Quỳnh Kool) khiến mẹ cô rất thất vọng. Trong khi đó, Lam trách Toàn vì lúc mình cần anh chăm sóc nhất thì chồng không có mặt và cô phải nhờ tới mẹ đẻ giúp.

"Anh còn nhớ tôi từng hỏi anh, nếu vợ anh và công việc cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai không? Giờ tôi hiểu rồi, anh chọn công việc của anh", Lam buồn bã nói. Bất chấp lời giải thích và xin lỗi của Toàn, Lam như phát điên. Cô hét vào mặt Toàn: "Là tôi bị mù, bị thiểu năng nên không hiểu những gì anh nói với tôi? Lời xin lỗi của anh còn ý nghĩa gì nữa không?"

Lam có tha thứ cho Toàn? Toàn liệu có bị đuổi việc? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 18 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.

