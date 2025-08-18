Gió ngang khoảng trời xanh tập 4 lên sóng tối nay, 18/8, Đăng (Doãn Quốc Đam) sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm đạo diễn sự kiện cho nữ trợ lý qua điện thoại ngay cả khi đã về nhà và chuẩn bị ăn tối. Trước thắc mắc của Mỹ Anh (Phương Oanh), Đăng nói thấy trợ lý cầu thị nên anh sẵn sàng giúp đỡ, thêm nữa điều đó cũng tốt cho công ty.



Ở diễn biến khác, Đăng say xỉn sau khi tiếp đối tác nên nữ trợ lý nhân cơ hội này để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc với giám đốc. Khi chỉ có hai người trong thang máy, cô để Đăng gục vào vai mình và không ngại hôn anh.

Trong khi đó, vì bị mẹ giục, xác định mình cũng không còn trẻ nữa, Lam (Quỳnh Kool) quyết định có con dù Toàn (Tô Dũng) kiên quyết phản đối. Trong bữa cơm, cả hai không nói với nhau một lời. Đọc tờ kết quả siêu âm thai vợ để trên bàn, Toàn tỏ vẻ không vui. Anh hỏi vợ: "Cái này là thật à? Bây giờ chưa phải lúc" khiến Lam vô cùng thất vọng.

Lam sẽ trả lời chồng ra sao? Mỹ Anh có biết được việc làm của thư ký với chồng mình? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 4 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.