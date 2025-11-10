Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 40 lên sóng tối nay, 10/11, Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ vì gia đình tan vỡ, lần đầu tiên cô thể hiện sự yếu đuối và khóc trước mặt hai em.

"Hóa ra chị cũng kém cỏi và yếu đuối như thế này. Trong suốt những năm qua chị luôn phải cố gắng và bắt những người xung quanh phải cố gắng cùng vì chị nghĩ chỉ có cách đó mới có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Nhưng chị sai rồi đúng không?", Mỹ Anh khóc nói.

Ngân (Việt Hoa) động viên Mỹ Anh hãy luôn nhớ rằng sau lưng còn có con trai. Câu nói của Ngân khiến Mỹ Anh òa khóc.

Biết mọi chuyện vỡ lở, Đăng (Doãn Quốc Đam) lao đến nhà Lam (Quỳnh Kool) tìm vợ nhưng Ngân ngăn lại với lý do Mỹ Anh đang mệt và muốn nghỉ ngơi. Bất chấp lời cầu xin của Đăng, Ngân đóng cửa lại. Mỹ Anh ở trong nhà đã nghe hết tất cả nhưng cố nén tiếng khóc.

Lam rất sốc khi Đăng và Linh (Lan Phương) cặp kè ngay trước mũi Mỹ Anh. Lam muốn lao đến cho Đăng và Linh một trận cho hả giận. Nhưng Ngân cho rằng làm việc đó cũng không thay đổi được quá khứ và dù có thế nào vẫn phải mạnh mẽ để bước tiếp nên khuyên Lam phải bình tĩnh mới giúp được Mỹ Anh.

Đăng sẽ làm gì để Mỹ Anh tha thứ? Linh sẽ giở trò gì tiếp theo? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 40 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.