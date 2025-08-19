Gió ngang khoảng trời xanh tập 5 lên sóng tối nay, 19/8, tới trường quay nơi công ty sắp làm sự kiện, Đăng (Doãn Quốc Đam) mang theo đôi dép bệt cho Mỹ Anh (Phương Oanh) và không ngần ngại cúi xuống thay giày cho cô. Biết vợ đau chân nên Đăng thể hiện sự quan tâm tới cô bất chấp sự có mặt của nhân viên công ty lẫn nữ trợ lý. Dù còn giận chồng nhưng Mỹ Anh không khỏi cảm động trước tình cảm của Đăng.

Trong khi Mỹ Anh và Ngân (Việt Hoa) đều vui mừng vì Lam (Quỳnh Kool) sắp làm mẹ và đáp ứng mọi nhu cầu ăn uống của cô khi mang thai thì Lam lại buồn ra mặt. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt hai người chị thân thiết.

Ở diễn biến khác, Ngân có cách làm mới để tăng doanh số cho công ty cũng như rút ngắn thời gian chốt đơn của khách, doanh thu vượt 128% chỉ tiêu khiến ban lãnh đạo vô cùng hài lòng. Chính vì vậy Ngân rất tự tin để ứng cử vào vị trí quản lý. Cô cũng chia sẻ bí quyết riêng để đạt được thành công.

Ngân sẽ được lên chức quản lý? Lam vượt qua khủng hoảng thế nào? Mỹ Anh sẽ làm gì để tiếp tục dằn mặt nữ thư ký của chồng? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 5 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.