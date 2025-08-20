Gió ngang khoảng trời xanh tập 6 lên sóng tối nay, 20/8, Ngân (Việt Hoa) cố gắng dùng những từ hoa mỹ nhất để thuyết phục chị khách (Diễm Hương) mua bộ trang sức đắt tiền mới lên kệ. Mọi nỗ lực của cô đã được đền đáp khi khách quyết định mua luôn cả bộ mà không cần nhìn giá. Trong khi Ngân vẫn còn đang ngỡ ngàng thì chị khách lại hẹn cô sẽ quay lại lấy đồ sau vì thẻ không đủ tiền.

Ở diễn biến khác, Mỹ Anh (Phương Oanh) cố gắng thuyết phục Đăng (Doãn Quốc Đam) để có thể cho chị chủ chung cư sang chảnh (Khánh Huyền) lên sóng truyền hình quốc gia nhằm đổi lấy suất học cho con ở trường quốc tế mơ ước mà người này là phó chủ tịch. Tuy nhiên, Đăng kiên quyết phản đối. Cùng với đó, anh quan niệm con trai học ở đâu cũng được, vì chưa chắc trường Mỹ Anh định chọn cho con là trường tốt nhất. Đăng nói vợ đang tự làm khó con mình nhưng Mỹ Anh vẫn kiên trì thuyết phục chồng.

Trong khi đó, Lam (Quỳnh Kool) và chồng vẫn mâu thuẫn vì chuyện sinh con. Thấy Lam thất vọng và nói không còn muốn sinh đẻ gì nữa, Mỹ Anh khuyên Lam tốt nhất nên bỏ cái thai trong bụng khiến cô rất sốc.

Đăng sẽ chiều theo ý kiến của Mỹ Anh? Lam sẽ bỏ cái thai? Ngân liệu có chốt được đơn? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 6 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.