Theo hãng tin WANA, Trưởng đoàn đàm phán và cũng là Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 21/6 đã phản bác tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump, khẳng định các biện pháp gây sức ép của Washington "không có tác dụng".

"Nếu những lời đe dọa của Mỹ thực sự có hiệu quả, họ đã không ở trong hoàn cảnh hiện tại. Chúng tôi không coi các lời đe dọa của người Mỹ là vấn đề lớn. Chính quyền Washington cần thận trọng hơn trong các phát biểu công khai bởi lực lượng vũ trang Iran đã sẵn sàng đáp trả trong mọi tình huống. Họ có thể tiếp tục nói, nhưng chúng tôi sẽ hành động", ông Ghalibaf cho biết.

Phái đoàn Iran tham gia đàm phán tại Thụy Sĩ. Ảnh: WANA

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cảnh báo khả năng Mỹ thực hiện các biện pháp nhằm thâu tóm kiểm soát eo biển Hormuz và nối lại chiến dịch không kích nếu Iran không đi đến thỏa thuận.

Theo một số nguồn tin tại Thụy Sĩ, tiến trình đàm phán đã bị gián đoạn vì tuyên bố của Tổng thống Trump, nhưng chưa hoàn toàn đổ vỡ. Một quan chức Mỹ nói các cuộc đàm phán giữa tại Thụy Sĩ vẫn đang tiếp tục và hai bên dự kiến sẽ làm việc xuyên đêm.

Ngược lại, nguồn tin của WANA cho hay phái đoàn Iran đã dành hơn 12 giờ đồng hồ để tham gia các cuộc họp song phương, ba bên và đa phương. Tuy vậy, tương lai của tiến trình đàm phán vẫn chưa rõ ràng khi các bên chưa công bố lịch trình cụ thể cho những vòng làm việc tiếp theo.

"Mục tiêu của vòng đàm phán hiện tại không còn tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận cơ bản. Thay vào đó, các bên đang thảo luận về cơ chế thực thi, việc triển khai các cam kết trên thực tế cũng như xử lý những vấn đề phát sinh từ các vi phạm nghĩa vụ trước đây", WANA thông tin.

Theo giới quan sát, việc các kênh đối thoại hậu trường vẫn được duy trì cho thấy Mỹ và Iran không muốn từ bỏ cơ hội tìm kiếm một thỏa thuận ngoại giao dù những bất đồng cơ bản vẫn còn rất lớn.