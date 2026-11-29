Không ít người trong giới trẻ đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên tìm đến nước tăng lực để giữ sự tỉnh táo lúc ôn thi, học đêm hoặc tăng sức bền khi chơi thể thao.

Giới trẻ đang lạm dụng Caffeine

Tuy nhiên, cảm giác tỉnh táo tức thời sau khi uống không đồng nghĩa với việc cơ thể thực sự khỏe mạnh hơn, bởi caffeine trong sản phẩm này có thể tác động xấu đến giấc ngủ, thần kinh và tim mạch của giới trẻ.

TS. Bùi Thị Thúy, Phụ trách Khoa Khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng cho biết, caffeine hiện diện trong cà phê, trà, chocolate, nước ngọt cola và nước tăng lực. Hoạt chất này ức chế tác dụng của adenosine, nhờ đó làm giảm cảm giác buồn ngủ và tạo sự tỉnh táo tạm thời.

Trong thực tế, nhiều bạn trẻ thường uống nước tăng lực vào chiều tối để cày bài cho kịp hạn nộp, sau đó trằn trọc khó ngủ, ngủ ít hoặc giảm chất lượng giấc ngủ, khiến khả năng ghi nhớ và tiếp thu bài vở bị ảnh hưởng. Về tim mạch, việc tiêu thụ caffeine có thể gây hồi hộp, tim đập nhanh và tăng huyết áp tạm thời.

Các bác sĩ từng tiếp nhận những bạn trẻ đến khám với tình trạng buồn nôn, khó chịu vùng bụng, chán ăn, mệt mỏi, cảm giác bồn chồn lo lắng thậm chí có trường hợp còn run tay kèm cáu gắt. Khi được hỏi kỹ, các bác sĩ phát hiện thời điểm các em đi khám thường rơi vào các kỳ thi, phải thức khuya nên các em thường uống nước tăng lực.

Giới trẻ ngày càng nhiều người tìm đến nước tăng lực như cứu cánh hỗ trợ khi phải thức khuya hoặc chơi thể thao

Tiến sĩ Thủy cho rằng, giấc ngủ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình củng cố trí nhớ, xử lý thông tin và phục hồi hoạt động của não bộ. Khi dùng nước tăng lực vào buổi chiều tối khiến trẻ khó ngủ, tình trạng thiếu ngủ kéo dài sẽ làm giảm sự chú ý, suy giảm ghi nhớ và hạn chế khả năng điều chỉnh cảm xúc.

Nhiều học sinh, sinh viên dễ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn thiếu ngủ dẫn đến mệt mỏi, lại tiếp tục tìm đến caffeine rồi càng khó ngủ hơn, tạo ra những hệ lụy lâu dài cần được chủ động phòng tránh. Dù caffeine giúp duy trì sự tỉnh táo trong vài giờ ngắn ngủi, thức uống này không thể đảm bảo hiệu quả học tập bền vững.

Không lạm dụng đồ uống có caffeine

CDC Hoa Kỳ dẫn khuyến nghị của Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ rằng thanh thiếu niên không nên uống nước tăng lực và nên tránh tiêu thụ quá 100 mg caffeine mỗi ngày.

Song 100mg không phải ngưỡng đã được chứng minh an toàn, và các khuyến nghị đồng thuận năm 2025 khuyến khích tránh đồ uống chứa caffeine cho trẻ 5 đến 18 tuổi.

Lượng ước tính tham khảo có thể là 30-40mg ở 330ml cola, 20-60mg ở 240ml trà pha, 80-120mg ở 240ml cà phê pha, khoảng 80g ở 250ml nước tăng lực tùy sản phẩm và 150-300mg hoặc hơn ở lon lớn.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết lượng caffeine khác nhau giữa các thực phẩm, phụ thuộc từng loại, khẩu phần và cách chế biến. Do đó, caffeine an toàn cho người lớn nhưng không an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Các chuyên gia khuyên phụ huynh khuyến khích trẻ 6 -12 tuổi ngủ khoảng 9 -12 giờ mỗi ngày, thanh thiếu niên 13 -17 tuổi ngủ khoảng 8-10 giờ mỗi ngày, duy trì ăn cân đối, không bỏ bữa, uống đủ nước, sắp xếp học tập nghỉ ngơi hợp lý. Ở lứa tuổi này cũng được các bác sĩ khuyến nghị hạn chế thức khuya, ưu tiên nước lọc.