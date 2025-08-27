Tối 26/8, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình Gala Tiếng Việt thân thương với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” và Lễ trao giải Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, năm nay đánh dấu lần thứ ba Gala Tiếng Việt thân thương được tổ chức; là hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022.

Kiều bào tại Gala Tiếng Việt thân thương.

"Bằng tình yêu tiếng mẹ tha thiết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gắn bó với nguồn cội, kiều bào ta đã và đang không ngừng nỗ lực để mỗi thế hệ người Việt Nam trên khắp thế giới đều cảm thấy gần gũi với văn hóa, nguồn cội quê hương. Sự hiện diện của các thầy cô là minh chứng sống động cho sự lan tỏa không ngừng nghỉ của dòng chảy tiếng Việt ấy”, ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Chia sẻ về chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương,” ông Nguyễn Trung Kiên cho biết tiếng Việt cũng giống như dòng sông, gắn với mỗi người Việt Nam; khởi nguồn từ lời ru của cha mẹ, ông bà, từ những câu ca dao, tục ngữ thân thuộc rồi thấm dần vào tâm hồn qua những lời thơ, câu hát, bài học lịch sử, không ngừng bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; cùng những người con Việt Nam lan tỏa đi khắp muôn phương trên thế giới.

Người Việt ở khắp năm châu, dẫu đi muôn nơi vẫn hướng về Tổ quốc - như cá hồi trở về dòng sông gốc rễ - để tiếp nối sự sống và trao truyền nguồn cội.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mong rằng, kiều bào sẽ luôn giữ trong tim mình một tình yêu đất nước thiêng liêng, giữ gìn và trân trọng tiếng Việt như giữ gìn mạch nguồn của tâm hồn mình, để dòng sông tiếng Việt ấy sẽ mãi chảy qua những thế hệ người Việt trên toàn thế giới, nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối trái tim và cùng nhau lan tỏa yêu thương.

Chương trình vinh danh, trao giải cho 6 kiều bào có thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm kiếm "Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2025. Đây là những cá nhân thể hiện năng lực tiếng Việt vững vàng, có câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu tiếng Việt, tình yêu quê hương, đất nước và có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tôn vinh, lan tỏa tiếng Việt ở nước ngoài.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, kiều bào tại Lào, Hiệu trưởng trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du. Hơn 30 năm công tác tại trường, cô Hương đã định hướng cho giáo viên giảng dạy tiếng Việt áp dụng đa dạng các hình thức dạy học, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên, sinh động; đồng thời tạo cơ hội để các em làm quen và hiểu sâu hơn về văn hóa Việt ngay từ khi học mẫu giáo.

Cô giáo Lê Thương - 1 trong 6 Sứ giả tiếng Việt được vinh danh trong chương trình Ga la.

Cô Lê Thương, kiều bào Nhật Bản, là Hiệu trưởng trường Việt ngữ Cây Tre, Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản và là Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại vùng Kansai. Năm 2015, cô Thương cùng các chị em trong Hội Phụ nữ Việt Nam tại vùng Kansai mở các lớp học nhỏ và thành lập trường Việt ngữ Cây Tre tại vùng Kansai vào năm 2024.

Chị Hoàng Thị Hồng Hà, kiều bào tại Pháp, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam, là thành viên phụ trách mảng phát triển văn hóa Việt Nam của Hội Khoa học và chuyên gia toàn cầu AVSE cũng là “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2025.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên Môn học tiếng Việt - ngôn ngữ cội nguồn tại trường Barnim Gymnasium (Berlin, Đức) và là Trưởng nhóm Dự án Khuyến đọc tiếng Việt tại Berlin.

Năm 2019, anh Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng trường Nhật ngữ GAG, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, cùng đồng nghiệp thành lập Trường Việt ngữ Đại Việt - trường cộng đồng đầu tiên dạy tiếng Việt tại Fukuoka, được thành lập dựa trên sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và Hội người Việt Nam tại Fukuoka.

Sứ giả tiếng Việt nhỏ tuổi nhất của năm 2025 là em Lê Nguyễn Lưu An, hiện đang sinh sống và học tập tại Malaysia. Lưu An tích cực tham gia hoạt động cộng đồng để giúp các em nhỏ người Việt giao tiếp Tiếng Việt và yêu văn hóa Việt bằng cách hóa thân vào vai chị Hằng, Thỏ ngọc, hướng dẫn các em nhỏ học tiếng Việt qua các trò chơi dân gian, bài hát, điệu múa, lan tỏa văn hóa Việt Nam qua nghệ thuật.